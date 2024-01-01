Националният съвет на БСП утвърди предизборната платформа и листите с кандидати за народни представители на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” за парламентарните избори на 27 октомври. И.ф. председател на партията Атанас Зафиров повежда в 25 МИР - София.
Водачите на листите на КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” са както следва:
1 МИР Благоевград – Кирил Добрев;
2 МИР Бургас – Петър Кънев;
3 МИР Варна – Борислав Гуцанов;
4 МИР Велико Търново – Марияна Бояджиева;
5 МИР Видин – Стефан Стефанов („Изправи се, България”);
6 МИР Враца – Андрей Вълчев („Изправи се, България”);
7 МИР Габрово – Валери Митов;
8 МИР Добрич – Мая Димитрова;
9 МИР Кърджали – Георги Кючуков;
10 МИР Кюстендил – Иван Ибришимов;
11 МИР Ловеч – Минчо Казанджиев;
12 МИР Монтана – Мария Каменова („Изправи се, България”)
13 МИР Пазарджик – Петя Цанкова;
15 МИР Плевен – Стефан Бурджев;
16 МИР Пловдив – Иван Петков;
17 МИР Пловдив област – Манол Генов;
18 МИР Разград – Драгомир Стойнев;
19 МИР Русе – Иван Иванов;
20 МИР Силистра – Ели Тодорова (гражданска квота);
21 МИР Сливен – Деян Дечев;
22 МИР Смолян – д-р Лидия Чорбанова („Движение 21”);
23 МИР София – Габриел Вълков;
24 МИР София – Атанас Атанасов;
25 МИР София – Атанас Зафиров;
26 МИР София област – Владимир Георгиев;
27 МИР Стара Загора – Драгомир Стойнев;
28 МИР Търговище – Йорданка Георгиева;
30 МИР Хасково – Владимир Маринов (ПП АБВ);
31 МИР Ямбол – Красимир Йорданов.
Националният съвет възложи на Изпълнителното бюро да определи водачите на 14 МИР Перник и 29 МИР Шумен.
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Водачите на листите на КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” са както следва:
1 МИР Благоевград – Кирил Добрев;
2 МИР Бургас – Петър Кънев;
3 МИР Варна – Борислав Гуцанов;
4 МИР Велико Търново – Марияна Бояджиева;
5 МИР Видин – Стефан Стефанов („Изправи се, България”);
6 МИР Враца – Андрей Вълчев („Изправи се, България”);
7 МИР Габрово – Валери Митов;
8 МИР Добрич – Мая Димитрова;
9 МИР Кърджали – Георги Кючуков;
10 МИР Кюстендил – Иван Ибришимов;
11 МИР Ловеч – Минчо Казанджиев;
12 МИР Монтана – Мария Каменова („Изправи се, България”)
13 МИР Пазарджик – Петя Цанкова;
15 МИР Плевен – Стефан Бурджев;
16 МИР Пловдив – Иван Петков;
17 МИР Пловдив област – Манол Генов;
18 МИР Разград – Драгомир Стойнев;
19 МИР Русе – Иван Иванов;
20 МИР Силистра – Ели Тодорова (гражданска квота);
21 МИР Сливен – Деян Дечев;
22 МИР Смолян – д-р Лидия Чорбанова („Движение 21”);
23 МИР София – Габриел Вълков;
24 МИР София – Атанас Атанасов;
25 МИР София – Атанас Зафиров;
26 МИР София област – Владимир Георгиев;
27 МИР Стара Загора – Драгомир Стойнев;
28 МИР Търговище – Йорданка Георгиева;
30 МИР Хасково – Владимир Маринов (ПП АБВ);
31 МИР Ямбол – Красимир Йорданов.
Националният съвет възложи на Изпълнителното бюро да определи водачите на 14 МИР Перник и 29 МИР Шумен.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня