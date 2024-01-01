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Националният съвет на БСП утвърди предизборната платформа и листите с кандидати за народни представители на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” за парламентарните избори на 27 октомври. И.ф. председател на партията Атанас Зафиров повежда в 25 МИР - София.

Водачите на листите на КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” са както следва:

1 МИР Благоевград – Кирил Добрев;

2 МИР Бургас – Петър Кънев;

3 МИР Варна – Борислав Гуцанов;

4 МИР Велико Търново – Марияна Бояджиева;

5 МИР Видин – Стефан Стефанов („Изправи се, България”);

6 МИР Враца – Андрей Вълчев („Изправи се, България”);

7 МИР Габрово – Валери Митов;

8 МИР Добрич – Мая Димитрова;

9 МИР Кърджали – Георги Кючуков;

10 МИР Кюстендил – Иван Ибришимов;

11 МИР Ловеч – Минчо Казанджиев;

12 МИР Монтана – Мария Каменова („Изправи се, България”)

13 МИР Пазарджик – Петя Цанкова;

15 МИР Плевен – Стефан Бурджев;

16 МИР Пловдив – Иван Петков;

17 МИР Пловдив област – Манол Генов;

18 МИР Разград – Драгомир Стойнев;

19 МИР Русе – Иван Иванов;

20 МИР Силистра – Ели Тодорова (гражданска квота);

21 МИР Сливен – Деян Дечев;

22 МИР Смолян – д-р Лидия Чорбанова („Движение 21”);

23 МИР София – Габриел Вълков;

24 МИР София – Атанас Атанасов;

25 МИР София – Атанас Зафиров;

26 МИР София област – Владимир Георгиев;

27 МИР Стара Загора – Драгомир Стойнев;

28 МИР Търговище – Йорданка Георгиева;

30 МИР Хасково – Владимир Маринов (ПП АБВ);

31 МИР Ямбол – Красимир Йорданов.

Националният съвет възложи на Изпълнителното бюро да определи водачите на 14 МИР Перник и 29 МИР Шумен.

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Парламентарни избори