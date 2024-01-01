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утвърдиплатформа иза народни представители на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” за парламентарните избори на 27 октомври. И.ф. председател на партията Атанас Зафиров повежда в 25 МИР - София.1 МИР Благоевград – Кирил Добрев;2 МИР Бургас – Петър Кънев;3 МИР Варна – Борислав Гуцанов;4 МИР Велико Търново – Марияна Бояджиева;5 МИР Видин – Стефан Стефанов („Изправи се, България”);6 МИР Враца – Андрей Вълчев („Изправи се, България”);7 МИР Габрово – Валери Митов;8 МИР Добрич – Мая Димитрова;9 МИР Кърджали – Георги Кючуков;10 МИР Кюстендил – Иван Ибришимов;11 МИР Ловеч – Минчо Казанджиев;12 МИР Монтана – Мария Каменова („Изправи се, България”)13 МИР Пазарджик – Петя Цанкова;15 МИР Плевен – Стефан Бурджев;16 МИР Пловдив – Иван Петков;17 МИР Пловдив област – Манол Генов;18 МИР Разград – Драгомир Стойнев;19 МИР Русе – Иван Иванов;20 МИР Силистра – Ели Тодорова (гражданска квота);21 МИР Сливен – Деян Дечев;22 МИР Смолян – д-р Лидия Чорбанова („Движение 21”);23 МИР София – Габриел Вълков;24 МИР София – Атанас Атанасов;25 МИР София – Атанас Зафиров;26 МИР София област – Владимир Георгиев;27 МИР Стара Загора – Драгомир Стойнев;28 МИР Търговище – Йорданка Георгиева;30 МИР Хасково – Владимир Маринов (ПП АБВ);31 МИР Ямбол – Красимир Йорданов.Националният съвет възложи на Изпълнителното бюро да определи водачите на 14 МИР Перник и 29 МИР Шумен.