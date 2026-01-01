Тази седмица предстои максимумът на един от по-активните есенни метеорни потоци – Ориониди. Това съобщава Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата "Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

Ориониди се поражда от метеорни роеве, отделили се в космическото пространство от Халеевата комета (1P/Halley). Земята прекосява тези роеве два пъти годишно – от 19 април до 28 май, когато е активен потокът Ета-Аквариди, и от 2 октомври до 7 ноември, когато са активни Ориониди.

Тази година максимумът на Ориониди ще настъпи на 21 октомври около 21:30 ч. българско време.

В нощта на 21 срещу 22 октомври Луната ще залезе в 03:23 ч. за София с 81% осветен диск и дотогава ще затруднява наблюденията. Активността на потока по време на максимума е около 20 бързи бели метеора за час. Тези метеори могат да се наблюдават след изгрева на радианта на Ориониди в съзвездието Орион – от около 23 ч. за района на София.

Предвид ярката Луна обаче, ще бъде по-подходящо да се проведат наблюдения от момента на лунния залез до настъпването на сутрешния полумрак около 06:30 ч. Препоръчително е наблюденията да се извършват от тъмни места, достатъчно отдалечени от нощните светлини на градове и промишлени зони.

В началото на октомври бе максимумът на метеорния поток Дракониди.

Обикновено този поток е с невисока активност, достигаща по време на максимума около 5–10 метеора за час. Метеорите са бавни, жълто-оранжеви на цвят.

Максимумът на потока Персеиди бе в средата на август, уточнява той.