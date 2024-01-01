След сигнала на Денков до Талева: Как замесените коментираха казуса с Живко Коцев

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е в болница, съобщиТой е имал здравословни проблеми от вчера.Очаква се днес Коцев, където да му предявят обвинение по разследването за корупция в митниците. По него Коцев е дал показания, че е общувал с подведените под наказателна отговорност. Признал, че дори си гостували и си разменяли подаръци, посочил обаче, че опитвал да вземе информация от тях, тъй като знаел, че се занимават с контрабанда.Очаква се Коцев да бъде обвинен, когато е в по-добро здравословно състояние.