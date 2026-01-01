Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано в района на Смолян днес в 17:20 ч. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

НИГГГ-БАН

По данни на Националния сеизмологичен център епицентърът на земетресението се намира на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София.

До момента има данни трусът да е усетен в района на Смолян и околните населени места, уточняват от института.

Земетресението е отразено и в платформата LastQuake на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Там също има потребителски коментари, в които се съобщава, че трусът е бил усетен. В платформата е посочен магнитуд 3,5.