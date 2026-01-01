Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне от днес и ще завърши на 20 ноември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември 2026 г.

През този месец отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден, припомниха от НОИ.

На 16 ноември предстои изплащането на обезщетенията за безработица през този месец.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, е публикувана в рубрика „Календар на плащанията“.