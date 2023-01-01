\u0422\u0440\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0438 \u0441\u0435 \u0443\u0434\u0430\u0440\u0438\u0445\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0430 \u201e\u0422\u0440\u0430\u043a\u0438\u044f\u201d, \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438 NOVA.\r\n\r\n\u0417\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0438\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0435 \u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u0432\u0430\u043b\u043e \u0437\u0430\u0434\u0440\u044a\u0441\u0442\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 341 \u0438 342 \u043a\u043c \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043e\u043a\u0430 \u0411\u0443\u0440\u0433\u0430\u0441. \n