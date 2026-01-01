Цончо Ганев от "Възраждане" отправи критики към управляващите.

Той коментира и предстоящото закриване на Комисията по досиетата. "Огромна част от хората, които имат досие, са били разузнавачи. Били са част от държавата, имало е и доносници. Време е да затворим тази страница", каза той.

Той бе запитан как ще коментира представянето на проектобюджета за 2027 година в УНСС. "Неуважение към парламента. Би било редно всичко да започва и свършва с парламента. Ние сме парламентарна република. Ние не сме президентска. Нито сме монархия, нито сме диктатура", каза той.

По думите му Велизар Енчев е "разузнавач". "Голяма част от либералните журналисти определят разузнавачи с доносници. Обидно е. Да, имало е доносници, понесли са си отговоност", обясни Ганев.