Двама души са загинали при тежка катастрофа на главния път Стара Загора - Димитровград между селата Бял Извор и Тракия. Това потвърдиха от пресцентъра на Областнатa дирекция на МВР.



Сигнал за инцидента е получен днес в 16:38 ч.



По първоначална информация произшествието е между товарен автомобил и лек автомобил. Двамата загинали са от лекия автомобил.



Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.



Временно движението в района на местопроизшествието е затворено и се осъществява по обходен маршрут: Стара Загора - Тракия - Опан - Симеоновград - Димитровград и обратно.