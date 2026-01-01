За ранно изследване на туморния маркер простатно-специфичен антиген (PSA) сред мъжете над 45-годишна възраст призоваха проф. Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, и проф. Марин Георгиев, председател на Българското урологично дружество. Двете организации инициират за десети път кампания за профилактика на рака на простатата и днес обявиха началото на тазгодишната кампания.

Най-честите симптоми, които са свързани с рак на простатата, са често уриниране, нощно ставане, чувство за неизпразнен пикочен мехур, внезапен позив за уриниране, каза проф. Георгиев. Лекарят посочи, че при такива симптоми трябва да се направи изследване и консултация с уролог. Рисковите фактори за поява на рак на простатата са напредването на възрастта, бяла раса и фамилна обремененост, добави проф. Георгиев. Много често, когато настъпи метастатичен стадий, пациентът идва при нас с оплакване от болка в кръста, тъй като ракът на простатата метастазира в костите, добави той.

Профилактиката на болестта трябва да се основава на ранната диагностика, допълни лекарят. Броят на новите случаи на рак на простатата се увеличава в последните 10 години, но благодарение на ранна диагностика и съвременни методи на лечение, започва да намалява смъртността. Това е и смисълът от ранното изследване, каза още той. По думите му, ако болестта е открита в първи или втори стадий, близо 100% от пациентите достигат до 10-годишна преживяемост и качество на живот такова, каквото е било преди диагнозата. За мъж, чиято майка е била засегната от рак на гърдата, има 30% по-висок риск от поява на рак на простатата, каза още лекарят. При мъже, които имат фамилна обремененост, туморният маркер трябва да се изследва при навършване на 40-годишна възраст.

Профилактиката предполага да се извършват изследвания, когато няма оплаквания и симптоми, посочи проф. Дудов. През 2025 г. завърши 23-годишно проучване, което показа, че изследването на туморния маркер намалява смъртността от рак на простатата с 13%, посочи той.

Доказахте, че промяната в отношението към общественото здраве изисква постоянство и ангажираност, а едно от най-важните измерения на професията ни е предотвратяване на заболяването, когато е възможно, каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в поздравлението си към представителите на дружествата. Голямо постижения за нас в грижата ни за българските мъже е честото изследване на простатно-специфичния антиген, каза още той и призова и мъжете, които нямат никакви симптоми, да направят изследването на туморния маркер.