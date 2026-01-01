Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите обяви Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура за новите представителите на държавното обвинение в новия състав на ВСС.

От комисията посочиха, че тъй като няма нито един от 25-е кандидати, който да е събрал повече от половината действителни гласове, според Закона за съдебната власт за избрани се считат четирмата с най-много гласове.