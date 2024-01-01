/ iStock
Бус с нелегални мигранти е заловен от полицаи след преследване край летище София, съобщи NOVA.

Обвиниха сириец, превозвал незаконно 21 непълнолетни мигранти

В превозното средство е имало седем души. В района са проехтели изстрели.

Нечовешки условия: Задържаха мигранти, скрити под седалки в микробус

Не се съобщава за ранени.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня

България