Бус с нелегални мигранти е заловен от полицаи след преследване край летище София, съобщи NOVA.
Обвиниха сириец, превозвал незаконно 21 непълнолетни мигранти
В превозното средство е имало седем души. В района са проехтели изстрели.
Нечовешки условия: Задържаха мигранти, скрити под седалки в микробус
Не се съобщава за ранени.
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Обвиниха сириец, превозвал незаконно 21 непълнолетни мигранти
В превозното средство е имало седем души. В района са проехтели изстрели.
Нечовешки условия: Задържаха мигранти, скрити под седалки в микробус
Не се съобщава за ранени.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня