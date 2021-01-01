С благословението на патриарх Неофит, в столичния храм "Св. София", бяха отслужени заупокойна литургия и опелото на ставрофорен иконом Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийската епархия.Погребението на отец Ангел Ангелов ще е след 13.00 ч., в православния гробищен парк "Св. архангел Михаил", в Бояна, съобщиха от Софийската митрополия.Ставрофорен иконом Ангел Ангелов (1962-2021 г.) почина на 24 ноември. От 2004 г. отец Ангел беше предстоятел на старинния храм "Св. София", което послушание достойно изпълняваше до последния си дъх.
Георги Димитров
Георги Димитров
Георги Димитров