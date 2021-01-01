С благословението на патриарх Неофит, в столичния храм "Св. София", бяха отслужени заупокойна литургия и опелото на ставрофорен иконом Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийската епархия.

Георги Димитров

., в православния гробищен парк "Св. архангел Михаил", в Бояна, съобщиха от Софийската митрополия.

Георги Димитров

(1962-2021 г.) почина на 24 ноември. От 2004 г. отец Ангел беше предстоятел на старинния храм "Св. София", което послушание достойно изпълняваше до последния си дъх.