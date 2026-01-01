Партийни лидери, политици, депутати и кандидати за президент и вицепрезидент дадоха своя глас в изборите за седми държавен глава на България.

Иван Христанов

Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас в секция в София.

Всеки глас е глас за България, каза Христанов. Призовавам всички българи да излязат и да гласуват, допълни той.

БТА

Според Христанов фигурата на президента има задача да преодолее политическото разделение. Христанов посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на България през следващите 10 години, очаква той. По думите му темата за високите цени също е важна.

Попитан за външната политика, Христанов отговори, че тя трябва да стане по-устойчива и предсказуема. Той посочи като приоритет изграждането на син коридор между Румъния, България и Турция, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване.

Ивелин Михайлов

Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски.

"Гласуваме за промяна на системата и най-накрая да започне да се изпълняват законите и Конституцията, и хората да знаят наистина в каква държава живеят и какво могат да разчитат на властта и да разчитат на себе си. Хората трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху съдбата си. Бог ни е дал свободна воля. Всеки един за своя избор да не се влияе нито от социологии... Няма значение кой е изборът, това е изборът на човека", заяви Михайлов.

БТА

"Имат втори тур, защото най-вероятно избирателната активност няма да е толкова висока, че да може на първи тур, независимо от резултата, да има президент. Така, че днес хората смело да гласуват за своя избор, а на втори тур вече могат да си правят сметки. Това е моят призив към тях", каза той.

Ивайло Мирчев

„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма никакви колебания за геополитическата си ориентация“ – това заяви депутатът Ивайло Мирчев, след като упражни правото си на глас в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ в София.

Той подчерта, че очаква следващият държавен глава да отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на страната, да не допуска изолацията ѝ сред европейските партньори и да бъде независим от изпълнителната власт.

БТА

„Гласувах за президент, който ще постави закона над всички“, заяви още Мирчев. Според него не бива да се допуска хора с връзки да получават привилегировано отношение пред закона. Мирчев призова гражданите да участват в гласуването, като посочи, че изборът е важен за бъдещата посока на България.

Петър Волгин

Кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин упражни правото си на глас малко след 9:00 часа в сградата на „Интерпред“.

„Сигурен съм, че ако кандидатпрезидентската двойка, за която гласувах, спечели, България ще има президент и вицепрезидент, които наистина са достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място“, заяви Волгин.

Той подчерта, че България трябва да има категорична позиция в подкрепа на бързото постигане на мир в Украйна, като призова за последователна политика от страна на управляващите.

„Трябва да сме категорични за това да се сключи мир в Украйна възможно най-бързо. Трябва да има последователна политика от страна на българските управляващи, за да се случи това. Трябва да покажем, че няма никакво „но“, че няма никакво „обаче“, а има единствено и само търсене на мир“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Волгин акцентира и върху необходимостта от взаимодействие между президента, управляващото мнозинство и Министерския съвет по най-важните за страната въпроси. По думите му президентската институция трябва да изпълнява и ролята на коректив, когато управляващите допускат грешки.

„Хубаво е да има единодействие по най-съществените въпроси между президента, управляващото мнозинство и Министерския съвет. Когато управляващото мнозинство действа неправомерно, тогава е дълг на президента да посочва грешките“, заяви Петър Волгин.