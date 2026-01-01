„Да не превръщаме парламентарните трибунки в сапунки. Бюджетът изисква експертна работа, а не предизборен драматизъм пред обществото.“ С тези думи председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев коментира критиките на опозицията към бюджета за 2026 г. по време на брифинг в парламента.

Белчев се позова на мотивите на Конституционния съд, според които през последните години Народното събрание системно не приема навреме държавния бюджет, но същевременно гласува закони, с които увеличава разходите за съответната бюджетна година и въвежда автоматични механизми за допълнителни плащания.

В изказването си той цитира и констатацията, че парламентът не изпълнява своевременно задължението си да приема бюджета преди началото на годината, нито приема отчета на правителството за изпълнението му. Според прочетените от Белчев мотиви последното решение на Народното събрание за приемане на такъв отчет е от 2007 г.

След него думата отново взе председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов, който обвини опозицията в двойни стандарти при критиките ѝ към бюджетната процедура.

„Член 79, алинея 4 от Закона за публичните финанси изисква бюджетът да се внесе до 31 октомври. Истината е, че от 2014 г. насам този срок беше превърнат в една досадна писмена формалност, газена от колегите от ГЕРБ поне пет пъти. Днес точно хората, които системно закъсняваха, ползват закона като бухалка. И това не е загриженост. Смятаме, че е форма на политическо лицемерие“, заяви Проданов.

Той коментира и изказване на бившия финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ, която според него е поставила под съмнение независимостта на Конституционния съд, като е посочила, че сред съдиите има хора, назначени от тогавашния президент Румен Радев.

„От една страна, тя не иска да се съобрази с решението на Конституционния съд и го поставя под въпрос с политически внушения. От друга страна, в същия брифинг апелира за спазване на принципа на правовата държава. Тук за мен има колизия и когнитивен дисонанс, с който се надявам тя да осъзнае“, каза Проданов.

Той подчерта, че решението на Конституционния съд е взето единодушно от 11 съдии, включително и такива, които не са назначени от Румен Радев.

„Тяхното лицемерие ми идва в повече“, заяви Проданов, визирайки представителите на ГЕРБ. По думите му опитите на опозицията да блокира финансовата политика на държавата чрез процедурни действия няма да спрат планираните реформи.

По-рано в брифинга Проданов определи решението на Конституционния съд по оспорените текстове от бюджета за 2026 г. като победа за финансовата стабилност на страната. Той заяви, че съдът е отхвърлил искането целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен, но е отменил отделни разпоредби, включително свързани с възнагражденията на магистратите и отчитането на трудовия стаж.