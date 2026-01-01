Народното събрание одобри промени в Закона за енергията от възобновяеми източници на второ четене, внесени от Министерския съвет на 10 юли т.г.

В сряда депутатите обсъдиха законопроекта, но не го гласуваха поради изчерпване на пленарното време.

С измененията се цели завършване на транспонирането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2023/2413 по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета, чийто краен срок за транспониране беше 21 май 2025 година. Междинната цел е нетните емисии на парникови газове да бъдат намалени с най-малко 55 на сто до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 година.

Законовите промени ускоряват сътрудничеството между държавите членки чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия. Допълват се и изискванията за развитие на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват в енергийни проекти в приоритетните зони, посочва вносителят.

Въвежда се и по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване на производители на електроенергия от вятърна енергия. Стимулира се развитието на децентрализирани системи за производство и съхранение на електроенергия. Предвиждат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници в транспорта.