Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите с кандидати за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС. Всички листи ще бъдат регистрирани на 26.02.2023 г. (неделя), в районните избирателни комисии в цялата страна, съобщиха от партията.



Водачите на листите на ГЕРБ за всички избирателни райони:



МИР 01 Благоевград – Росен Желязков



МИР 02 Бургас – Жечо Станков



МИР 03 Варна – Даниел Митов



МИР 04 Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов



МИР 05 Видин – Росица Кирова



МИР 06 Враца – Красен Кръстев



МИР 07 Габрово – Томислав Дончев



МИР 08 Добрич – Деница Сачева



МИР 09 Кърджали – Цвета Караянчева



МИР 10 Кюстендил – Христо Терзийски



МИР 11 Ловеч – Николай Нанков



МИР 12 Монтана – Ирена Димова



МИР 13 Пазарджик – Екатерина Захариева



МИР 14 Перник – Георг Георгиев



МИР 15 Плевен – Пламен Тачев



МИР 16 Пловдив град – Бойко Борисов



МИР 17 Пловдив област – Вежди Рашидов



МИР 18 Разград – Десислава Атанасова



МИР 19 Русе – Десислава Атанасова



МИР 20 Силистра – Ивелин Иванов



МИР 21 Сливен – Десислава Танева



МИР 22 Смолян - Д-р Красимир Събев



МИР 23 София град – Румен Христов



МИР 24 София град – Тома Биков



МИР 25 София град – Бойко Борисов



МИР 26 София област – Младен Маринов



МИР 27 Стара Загора – Красимир Вълчев



МИР 28 Търговище – Теменужка Петкова



МИР 29 Хасково – Делян Добрев



МИР 30 Шумен – Красимир Вълчев



МИР 31 Ямбол – Димитър Иванов.