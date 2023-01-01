Днес в 17:00 часа изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в районните избирателни комисии за изборите на 2 април.



ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната - Демократична България", ДПС, "Възраждане" и "Български възход" обявиха водачите си на листи във всички избирателни райони.



Ето на кои водачи заложиха политическите сили, представени в 48-ото Народно събрание:



ГЕРБ-СДС



1 МИР Благоевград – Росен Желязков

2 МИР Бургас – Жечо Станков

3 МИР Варна – Даниел Митов

4 МИР Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов

5 МИР Видин – Росица Кирова

6 МИР Враца – Красен Кръстев

7 МИР Габрово – Томислав Дончев

8 МИР Добрич – Деница Сачева

9 МИР Кърджали – Цвета Караянчева

10 МИР Кюстендил – Христо Терзийски

11 МИР Ловеч – Николай Нанков

12 МИР Монтана – Ирена Димова

13 МИР Пазарджик – Екатерина Захариева

14 МИР Перник – Георг Георгиев

15 МИР Плевен – Пламен Тачев

16 МИР Пловдив град – Бойко Борисов

17 МИР Пловдив област – Вежди Рашидов

18 МИР Разград – Десислава Атанасова

19 МИР Русе – Десислава Атанасова

20 МИР Силистра – Ивелин Иванов

21 МИР Сливен – Десислава Танева

22 МИР Смолян - Д-р Красимир Събев

23 МИР София град – Румен Христов

24 МИР София град – Тома Биков

25 МИР София град – Бойко Борисов

26 МИР София област – Младен Маринов

27 МИР Стара Загора – Красимир Вълчев

28 МИР Търговище – Теменужка Петкова

29 МИР Хасково – Делян Добрев

30 МИР Шумен – Красимир Вълчев

31 МИР Ямбол – Димитър Иванов



Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България"



1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров

2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски

3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер

4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева

5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов

6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова

7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков

8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев

9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов

10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев

12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина

13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев

14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков

15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев

16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев

17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков

18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева

19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров

20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева

22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев

23 МИР София – Кирил Петков Петков

24 МИР София – Христо Любомиров Иванов

25 МИР София – Христо Христов Петров

26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев

27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски

28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева

29 МИР Хасково – Асен Васков Василев

30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов



ДПС



1 МИР Благоевград - Делян Славчев Пеевски

2 МИР Бургас - Севим Исмаил Али

3 МИР Варна - Филиз Хакъева Хюсменова

4 МИР Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев

5 МИР Видин - Станислав Димитров Анастасов

6 МИР Враца - Цветан Иванов Енчев

7 МИР Габрово - Юсеин Хасанов Вейселов

8 МИР Добрич - Ертен Белгинова Анисова

9 МИР Кърджали - Мустафа Сали Карадайъ

10 МИР Кюстендил - Шейхриар Неждет Златарска

11 МИР Ловеч - Станислав Димитров Анастасов

12 МИР Монтана - Димитър Иванов Аврамов

13 МИР Пазарджик - Делян Славчев Пеевски

14 МИР Перник - Александър Несторов Несторов

15 МИР Плевен - Марио Киров Рангелов

16 МИР Пловдив - Танер Мехмед Али

17 МИР Пловдив област - Рамадан Байрам Аталай

18 МИР Разград - Ахмед Реджебов Ахмедов

19 МИР Русе - Ализан Нихат Яхова

20 МИР Силистра - Джевдет Ибрям Чакъров

21 МИР Сливен - Хатидже Мехмедова Георгиева

22 МИР Смолян - Хайри Реджебов Садъков

23 МИР София - Валентин Йовков Тончев

24 МИР София - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

25 МИР София - Цветан Иванов Енчев

26 МИР София област - Петър Пандушев Чобанов

27 МИР Стара Загора - Халил Реджепов Летифов

28 МИР Търговище - Джейхан Хасанов Ибрямов

29 МИР Хасково - Сезгин Юсеин Мехмед

30 МИР Шумен - Мустафа Сали Карадайъ

31 МИР Ямбол - Петър Пандушев Чобанов

ПП "Възраждане"

1 МИР Благоевград - Цончо Ганев

2 МИР Бургас - Цончо Ганев

3 МИР Варна - Костадин Костадинов

4 МИР Велико Търново - Станислав Стоянов

5 МИР Видин – Валери Сираков

6 МИР Враца - Ивайло Папов

7 МИР Габрово – Даниел Петров

8 МИР Добрич – Константина Петрова

9 МИР Кърджали – Георги Георгиев

10 МИР Кюстендил - Димчо Димчев

11 МИР Ловеч - Николай Дренчев

12 МИР Монтана - Петър Петров

13 МИР Пазарджик - Стоян Таслаков

14 МИР Перник – Димо Дренчев

15 МИР Плевен – Ивелин Първанов

16 МИР Пловдив - Ангел Георгиев

17 МИР Пловдив област - Стоян Таслаков

18 МИР Разград - Ивайло Хъневски

19 МИР Русе - Златан Златанов

20 МИР Силистра - Маргарита Генчева

21 МИР Сливен - Климент Шопов

22 МИР Смолян - Ангел Георгиев

23 МИР София - Николай Дренчев

24 МИР София - Петър Петров

25 МИР София - Костадин Костадинов

26 МИР София област - Александър Арангелов

27 МИР Стара Загора - Искра Михайлова

28 МИР Търговище - Юлиян Губатов

29 МИР Хасково - Георги Георгиев

30 МИР Шумен - Веселин Вешев

31 МИР Ямбол - Никола Димитров



Коалиция "БСП за България"



1 МИР Благоевград - Корнелия Нинова

2 МИР Бургас - Петър Кънев

3 МИР Варна - Борислав Гуцанов

4 МИР Велико Търново - Кристиан Вигенин

5 МИР Видин - Филип Попов

6 МИР Враца - Атанас Зафиров

7 МИР Габрово - Драгомир Стойнев

8 МИР Добрич - Мая Димитрова

9 МИР Кърджали - проф. Жени Стайкова

10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков

11 МИР Ловеч - Ирена Анастасова

12 МИР Монтана - Стоян Мирчев

13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев

14 МИР Перник - Борис Цветков

15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев

16 МИР Пловдив - Иван Петков

17 МИР Пловдив област - Манол Генов

18 МИР Разград - Наско Анастасов

19 МИР Русе - Иван Иванов

20 МИР Силистра - Иво Атанасов

21 МИР Сливен - Деян Дечев

22 МИР Смолян - проф. Георги Михайлов

23 МИР София - Христо Проданов

24 МИР София - Георги Свиленски

25 МИР София - Корнелия Нинова

26 МИР София-област - Иван Ченчев

27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков

28 МИР Търговище - Борислав Гуцанов

29 МИР Хасково - Атанас Зафиров

30 МИР Шумен - Иван Иванов

31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин



ПП "Български възход"



1 МИР Благоевград - Георги Атанасов Самандов

2 МИР Бургас - Виолета Колева Комитова

3 МИР Варна - Диан Иванчев Драганов

4 МИР Велико Търново - Пейчо Димитров Касъров

5 МИР Видин - Борислав Крумов Василев

6 МИР Враца - Михаил Ивов Михайлов

7 МИР Габрово - Диан Володиев Русанов

8 МИР Добрич - Веселин Николаев Колев

9 МИР Кърджали - Григор Александров Захариев

10 МИР Кюстендил - Христо Валериев Гушков

11 МИР Ловеч - Христо Цанков Стоянов

12 МИР Монтана - Филип Иванов Борисов

13 МИР Пазарджик - Зорница Атанасова Тодорова

14 МИР Перник - Катя Иванова Иванова

15 МИР Плевен – Веселка Венкова Венкова

16 МИР Пловдив - Стефан Димчев Янев

17 МИР Пловдив област - Румен Маринов Йончев

18 МИР Разград - Айлин Лютфи Дахилова-Василева

19 МИР Русе - Боян Анастасов Стоянов

20 МИР Силистра - Евгени Георгиев Георгиев

21 МИР Сливен - Георги Великов Балабанов

22 МИР Смолян - Мустафа Ахмедов Брахимбашев

23 МИР София – Стефан Динчев Янев

24 МИР София - Калоян Йорданов Станчев

25 МИР София - Георги Атанасов Самандов

26 МИР София област - Цветомир Димитров Димитров

27 МИР Стара Загора - Николай Димитров Благоев

28 МИР Търговище - Борислав Георгиев Маринов

29 МИР Хасково - Тихомир Недев Георгиев

30 МИР Шумен - Сашо Стефанов Евлогиев

31 МИР Ямбол - Евгени Господинов Господинов