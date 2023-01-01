Днес в 17:00 часа изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в районните избирателни комисии за изборите на 2 април.
ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната - Демократична България", ДПС, "Възраждане" и "Български възход" обявиха водачите си на листи във всички избирателни райони.
Ето на кои водачи заложиха политическите сили, представени в 48-ото Народно събрание:
ГЕРБ-СДС
1 МИР Благоевград – Росен Желязков
2 МИР Бургас – Жечо Станков
3 МИР Варна – Даниел Митов
4 МИР Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР Видин – Росица Кирова
6 МИР Враца – Красен Кръстев
7 МИР Габрово – Томислав Дончев
8 МИР Добрич – Деница Сачева
9 МИР Кърджали – Цвета Караянчева
10 МИР Кюстендил – Христо Терзийски
11 МИР Ловеч – Николай Нанков
12 МИР Монтана – Ирена Димова
13 МИР Пазарджик – Екатерина Захариева
14 МИР Перник – Георг Георгиев
15 МИР Плевен – Пламен Тачев
16 МИР Пловдив град – Бойко Борисов
17 МИР Пловдив област – Вежди Рашидов
18 МИР Разград – Десислава Атанасова
19 МИР Русе – Десислава Атанасова
20 МИР Силистра – Ивелин Иванов
21 МИР Сливен – Десислава Танева
22 МИР Смолян - Д-р Красимир Събев
23 МИР София град – Румен Христов
24 МИР София град – Тома Биков
25 МИР София град – Бойко Борисов
26 МИР София област – Младен Маринов
27 МИР Стара Загора – Красимир Вълчев
28 МИР Търговище – Теменужка Петкова
29 МИР Хасково – Делян Добрев
30 МИР Шумен – Красимир Вълчев
31 МИР Ямбол – Димитър Иванов
Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България"
1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров
2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски
3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер
4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева
5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов
6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова
7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков
8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев
9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов
10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев
12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина
13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев
14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков
15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев
16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев
17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков
18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева
19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров
20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева
22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев
23 МИР София – Кирил Петков Петков
24 МИР София – Христо Любомиров Иванов
25 МИР София – Христо Христов Петров
26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев
27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски
28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева
29 МИР Хасково – Асен Васков Василев
30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов
ДПС
1 МИР Благоевград - Делян Славчев Пеевски
2 МИР Бургас - Севим Исмаил Али
3 МИР Варна - Филиз Хакъева Хюсменова
4 МИР Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев
5 МИР Видин - Станислав Димитров Анастасов
6 МИР Враца - Цветан Иванов Енчев
7 МИР Габрово - Юсеин Хасанов Вейселов
8 МИР Добрич - Ертен Белгинова Анисова
9 МИР Кърджали - Мустафа Сали Карадайъ
10 МИР Кюстендил - Шейхриар Неждет Златарска
11 МИР Ловеч - Станислав Димитров Анастасов
12 МИР Монтана - Димитър Иванов Аврамов
13 МИР Пазарджик - Делян Славчев Пеевски
14 МИР Перник - Александър Несторов Несторов
15 МИР Плевен - Марио Киров Рангелов
16 МИР Пловдив - Танер Мехмед Али
17 МИР Пловдив област - Рамадан Байрам Аталай
18 МИР Разград - Ахмед Реджебов Ахмедов
19 МИР Русе - Ализан Нихат Яхова
20 МИР Силистра - Джевдет Ибрям Чакъров
21 МИР Сливен - Хатидже Мехмедова Георгиева
22 МИР Смолян - Хайри Реджебов Садъков
23 МИР София - Валентин Йовков Тончев
24 МИР София - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
25 МИР София - Цветан Иванов Енчев
26 МИР София област - Петър Пандушев Чобанов
27 МИР Стара Загора - Халил Реджепов Летифов
28 МИР Търговище - Джейхан Хасанов Ибрямов
29 МИР Хасково - Сезгин Юсеин Мехмед
30 МИР Шумен - Мустафа Сали Карадайъ
31 МИР Ямбол - Петър Пандушев Чобанов
ПП "Възраждане"
1 МИР Благоевград - Цончо Ганев
2 МИР Бургас - Цончо Ганев
3 МИР Варна - Костадин Костадинов
4 МИР Велико Търново - Станислав Стоянов
5 МИР Видин – Валери Сираков
6 МИР Враца - Ивайло Папов
7 МИР Габрово – Даниел Петров
8 МИР Добрич – Константина Петрова
9 МИР Кърджали – Георги Георгиев
10 МИР Кюстендил - Димчо Димчев
11 МИР Ловеч - Николай Дренчев
12 МИР Монтана - Петър Петров
13 МИР Пазарджик - Стоян Таслаков
14 МИР Перник – Димо Дренчев
15 МИР Плевен – Ивелин Първанов
16 МИР Пловдив - Ангел Георгиев
17 МИР Пловдив област - Стоян Таслаков
18 МИР Разград - Ивайло Хъневски
19 МИР Русе - Златан Златанов
20 МИР Силистра - Маргарита Генчева
21 МИР Сливен - Климент Шопов
22 МИР Смолян - Ангел Георгиев
23 МИР София - Николай Дренчев
24 МИР София - Петър Петров
25 МИР София - Костадин Костадинов
26 МИР София област - Александър Арангелов
27 МИР Стара Загора - Искра Михайлова
28 МИР Търговище - Юлиян Губатов
29 МИР Хасково - Георги Георгиев
30 МИР Шумен - Веселин Вешев
31 МИР Ямбол - Никола Димитров
Коалиция "БСП за България"
1 МИР Благоевград - Корнелия Нинова
2 МИР Бургас - Петър Кънев
3 МИР Варна - Борислав Гуцанов
4 МИР Велико Търново - Кристиан Вигенин
5 МИР Видин - Филип Попов
6 МИР Враца - Атанас Зафиров
7 МИР Габрово - Драгомир Стойнев
8 МИР Добрич - Мая Димитрова
9 МИР Кърджали - проф. Жени Стайкова
10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков
11 МИР Ловеч - Ирена Анастасова
12 МИР Монтана - Стоян Мирчев
13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев
14 МИР Перник - Борис Цветков
15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев
16 МИР Пловдив - Иван Петков
17 МИР Пловдив област - Манол Генов
18 МИР Разград - Наско Анастасов
19 МИР Русе - Иван Иванов
20 МИР Силистра - Иво Атанасов
21 МИР Сливен - Деян Дечев
22 МИР Смолян - проф. Георги Михайлов
23 МИР София - Христо Проданов
24 МИР София - Георги Свиленски
25 МИР София - Корнелия Нинова
26 МИР София-област - Иван Ченчев
27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков
28 МИР Търговище - Борислав Гуцанов
29 МИР Хасково - Атанас Зафиров
30 МИР Шумен - Иван Иванов
31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин
ПП "Български възход"
1 МИР Благоевград - Георги Атанасов Самандов
2 МИР Бургас - Виолета Колева Комитова
3 МИР Варна - Диан Иванчев Драганов
4 МИР Велико Търново - Пейчо Димитров Касъров
5 МИР Видин - Борислав Крумов Василев
6 МИР Враца - Михаил Ивов Михайлов
7 МИР Габрово - Диан Володиев Русанов
8 МИР Добрич - Веселин Николаев Колев
9 МИР Кърджали - Григор Александров Захариев
10 МИР Кюстендил - Христо Валериев Гушков
11 МИР Ловеч - Христо Цанков Стоянов
12 МИР Монтана - Филип Иванов Борисов
13 МИР Пазарджик - Зорница Атанасова Тодорова
14 МИР Перник - Катя Иванова Иванова
15 МИР Плевен – Веселка Венкова Венкова
16 МИР Пловдив - Стефан Димчев Янев
17 МИР Пловдив област - Румен Маринов Йончев
18 МИР Разград - Айлин Лютфи Дахилова-Василева
19 МИР Русе - Боян Анастасов Стоянов
20 МИР Силистра - Евгени Георгиев Георгиев
21 МИР Сливен - Георги Великов Балабанов
22 МИР Смолян - Мустафа Ахмедов Брахимбашев
23 МИР София – Стефан Динчев Янев
24 МИР София - Калоян Йорданов Станчев
25 МИР София - Георги Атанасов Самандов
26 МИР София област - Цветомир Димитров Димитров
27 МИР Стара Загора - Николай Димитров Благоев
28 МИР Търговище - Борислав Георгиев Маринов
29 МИР Хасково - Тихомир Недев Георгиев
30 МИР Шумен - Сашо Стефанов Евлогиев
31 МИР Ямбол - Евгени Господинов Господинов
ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната - Демократична България", ДПС, "Възраждане" и "Български възход" обявиха водачите си на листи във всички избирателни райони.
Ето на кои водачи заложиха политическите сили, представени в 48-ото Народно събрание:
ГЕРБ-СДС
1 МИР Благоевград – Росен Желязков
2 МИР Бургас – Жечо Станков
3 МИР Варна – Даниел Митов
4 МИР Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР Видин – Росица Кирова
6 МИР Враца – Красен Кръстев
7 МИР Габрово – Томислав Дончев
8 МИР Добрич – Деница Сачева
9 МИР Кърджали – Цвета Караянчева
10 МИР Кюстендил – Христо Терзийски
11 МИР Ловеч – Николай Нанков
12 МИР Монтана – Ирена Димова
13 МИР Пазарджик – Екатерина Захариева
14 МИР Перник – Георг Георгиев
15 МИР Плевен – Пламен Тачев
16 МИР Пловдив град – Бойко Борисов
17 МИР Пловдив област – Вежди Рашидов
18 МИР Разград – Десислава Атанасова
19 МИР Русе – Десислава Атанасова
20 МИР Силистра – Ивелин Иванов
21 МИР Сливен – Десислава Танева
22 МИР Смолян - Д-р Красимир Събев
23 МИР София град – Румен Христов
24 МИР София град – Тома Биков
25 МИР София град – Бойко Борисов
26 МИР София област – Младен Маринов
27 МИР Стара Загора – Красимир Вълчев
28 МИР Търговище – Теменужка Петкова
29 МИР Хасково – Делян Добрев
30 МИР Шумен – Красимир Вълчев
31 МИР Ямбол – Димитър Иванов
Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България"
1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров
2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски
3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер
4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева
5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов
6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова
7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков
8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев
9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов
10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев
12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина
13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев
14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков
15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев
16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев
17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков
18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева
19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров
20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева
22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев
23 МИР София – Кирил Петков Петков
24 МИР София – Христо Любомиров Иванов
25 МИР София – Христо Христов Петров
26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев
27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски
28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева
29 МИР Хасково – Асен Васков Василев
30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов
ДПС
1 МИР Благоевград - Делян Славчев Пеевски
2 МИР Бургас - Севим Исмаил Али
3 МИР Варна - Филиз Хакъева Хюсменова
4 МИР Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев
5 МИР Видин - Станислав Димитров Анастасов
6 МИР Враца - Цветан Иванов Енчев
7 МИР Габрово - Юсеин Хасанов Вейселов
8 МИР Добрич - Ертен Белгинова Анисова
9 МИР Кърджали - Мустафа Сали Карадайъ
10 МИР Кюстендил - Шейхриар Неждет Златарска
11 МИР Ловеч - Станислав Димитров Анастасов
12 МИР Монтана - Димитър Иванов Аврамов
13 МИР Пазарджик - Делян Славчев Пеевски
14 МИР Перник - Александър Несторов Несторов
15 МИР Плевен - Марио Киров Рангелов
16 МИР Пловдив - Танер Мехмед Али
17 МИР Пловдив област - Рамадан Байрам Аталай
18 МИР Разград - Ахмед Реджебов Ахмедов
19 МИР Русе - Ализан Нихат Яхова
20 МИР Силистра - Джевдет Ибрям Чакъров
21 МИР Сливен - Хатидже Мехмедова Георгиева
22 МИР Смолян - Хайри Реджебов Садъков
23 МИР София - Валентин Йовков Тончев
24 МИР София - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
25 МИР София - Цветан Иванов Енчев
26 МИР София област - Петър Пандушев Чобанов
27 МИР Стара Загора - Халил Реджепов Летифов
28 МИР Търговище - Джейхан Хасанов Ибрямов
29 МИР Хасково - Сезгин Юсеин Мехмед
30 МИР Шумен - Мустафа Сали Карадайъ
31 МИР Ямбол - Петър Пандушев Чобанов
ПП "Възраждане"
1 МИР Благоевград - Цончо Ганев
2 МИР Бургас - Цончо Ганев
3 МИР Варна - Костадин Костадинов
4 МИР Велико Търново - Станислав Стоянов
5 МИР Видин – Валери Сираков
6 МИР Враца - Ивайло Папов
7 МИР Габрово – Даниел Петров
8 МИР Добрич – Константина Петрова
9 МИР Кърджали – Георги Георгиев
10 МИР Кюстендил - Димчо Димчев
11 МИР Ловеч - Николай Дренчев
12 МИР Монтана - Петър Петров
13 МИР Пазарджик - Стоян Таслаков
14 МИР Перник – Димо Дренчев
15 МИР Плевен – Ивелин Първанов
16 МИР Пловдив - Ангел Георгиев
17 МИР Пловдив област - Стоян Таслаков
18 МИР Разград - Ивайло Хъневски
19 МИР Русе - Златан Златанов
20 МИР Силистра - Маргарита Генчева
21 МИР Сливен - Климент Шопов
22 МИР Смолян - Ангел Георгиев
23 МИР София - Николай Дренчев
24 МИР София - Петър Петров
25 МИР София - Костадин Костадинов
26 МИР София област - Александър Арангелов
27 МИР Стара Загора - Искра Михайлова
28 МИР Търговище - Юлиян Губатов
29 МИР Хасково - Георги Георгиев
30 МИР Шумен - Веселин Вешев
31 МИР Ямбол - Никола Димитров
Коалиция "БСП за България"
1 МИР Благоевград - Корнелия Нинова
2 МИР Бургас - Петър Кънев
3 МИР Варна - Борислав Гуцанов
4 МИР Велико Търново - Кристиан Вигенин
5 МИР Видин - Филип Попов
6 МИР Враца - Атанас Зафиров
7 МИР Габрово - Драгомир Стойнев
8 МИР Добрич - Мая Димитрова
9 МИР Кърджали - проф. Жени Стайкова
10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков
11 МИР Ловеч - Ирена Анастасова
12 МИР Монтана - Стоян Мирчев
13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев
14 МИР Перник - Борис Цветков
15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев
16 МИР Пловдив - Иван Петков
17 МИР Пловдив област - Манол Генов
18 МИР Разград - Наско Анастасов
19 МИР Русе - Иван Иванов
20 МИР Силистра - Иво Атанасов
21 МИР Сливен - Деян Дечев
22 МИР Смолян - проф. Георги Михайлов
23 МИР София - Христо Проданов
24 МИР София - Георги Свиленски
25 МИР София - Корнелия Нинова
26 МИР София-област - Иван Ченчев
27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков
28 МИР Търговище - Борислав Гуцанов
29 МИР Хасково - Атанас Зафиров
30 МИР Шумен - Иван Иванов
31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин
ПП "Български възход"
1 МИР Благоевград - Георги Атанасов Самандов
2 МИР Бургас - Виолета Колева Комитова
3 МИР Варна - Диан Иванчев Драганов
4 МИР Велико Търново - Пейчо Димитров Касъров
5 МИР Видин - Борислав Крумов Василев
6 МИР Враца - Михаил Ивов Михайлов
7 МИР Габрово - Диан Володиев Русанов
8 МИР Добрич - Веселин Николаев Колев
9 МИР Кърджали - Григор Александров Захариев
10 МИР Кюстендил - Христо Валериев Гушков
11 МИР Ловеч - Христо Цанков Стоянов
12 МИР Монтана - Филип Иванов Борисов
13 МИР Пазарджик - Зорница Атанасова Тодорова
14 МИР Перник - Катя Иванова Иванова
15 МИР Плевен – Веселка Венкова Венкова
16 МИР Пловдив - Стефан Димчев Янев
17 МИР Пловдив област - Румен Маринов Йончев
18 МИР Разград - Айлин Лютфи Дахилова-Василева
19 МИР Русе - Боян Анастасов Стоянов
20 МИР Силистра - Евгени Георгиев Георгиев
21 МИР Сливен - Георги Великов Балабанов
22 МИР Смолян - Мустафа Ахмедов Брахимбашев
23 МИР София – Стефан Динчев Янев
24 МИР София - Калоян Йорданов Станчев
25 МИР София - Георги Атанасов Самандов
26 МИР София област - Цветомир Димитров Димитров
27 МИР Стара Загора - Николай Димитров Благоев
28 МИР Търговище - Борислав Георгиев Маринов
29 МИР Хасково - Тихомир Недев Георгиев
30 МИР Шумен - Сашо Стефанов Евлогиев
31 МИР Ямбол - Евгени Господинов Господинов