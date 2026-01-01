В учебно време сградата на училището в село Бояново, община Елхово изглежда сякаш е лятна ваканция. Общежитие, което прилича на хотел, е заключено, защото вътре няма ученици. Оборудвани стаи с нова техника за много европейски средства стоят неизползвани. По списък там учат 130 деца. Навън те признават, че ходят, само когато се знае, че ще има проверка, посочва NOVA.

Учители, които преподават на невидими ученици. Няма звънец, защото няма за кого да бие. Часовете са 45 минути тишина.

В село Бояново има по-малко от 500 жители. Там трябва да има гимназия, получила близо 720 000 евро, за да започне учебната година, и още толкова, за да ремонтира общежитието си. Трябвало с още 90 000 евро да оборудва с най-модерна техника иновативния си STEM кабинет.

Екип на телевизията позвъни на телефона и попита дали може да запише дете, изключено от друго училище. От училището в Бояново отговориха, че няма опция, защото паралелките са пълни.

В петък сутринта екипът на застана пред училището един час преди първото занятие, за да види колко ученици ще дойдат. Автобусът идва, а от него слязоха трима учители и шестима ученици. 45 минути по-късно журналистите влизат, за да проведат разговор с директорката под претекст, че догодина искат да запишат ученик. Директорката Ваня Гаджева услужливо рекламира училището. Показва стая, в която има само една учителка, хвали се и с общежитието. Екипът ни се разделя с нея с пожелание да се видят за началото на следващата учебна година.

В Бояново и околните села хората казват, че децата ходят, само когато ще има проверка.

Училище, което дава възможност и да завършиш, и да работиш. Потвърждава ни го и друго момче, чиито братя учат там. „Двамата ми братя учат. Когато искат отиват, когато не иска – не", казва момчето.И други деца по улицата се оказва, че учат там. Потвърждават, че не е необходимо да ходиш всеки ден.

Директорката не иска да отговаря на въпроси. След опит да се затвори в кабинета си, тя все пак решава, че би искала да говори.

Казва, че за първия час е имало около 35 ученици, като 20 от тях дошли с автобуса. Екипът на NOVA обаче видя не повече от 10 души, част от които учители. Директорката казва, че се пишат отсъствия. И признава, че има голям проблем.

„Това е дъното на българското образование. Даже не и двойките, даже не и резултатите в PISA, които показват абсолютна функционална неграмотност на голяма част от учениците, а именно това – да се правим, че преподаваме, а в класната стая да няма никого. Много сериозно нарушение. Дори, може би, престъпление. Съдебната система трябва да се изкаже дали има престъпление, или не", коментира икономистът от Института за пазарна икономика Петя Георгиева.

„Това са учители и други наети лица, които получават възнаграждения, без да извършат труд. Заплатата на директора се определя от РУО, а заплатите на учителите – от директора. Той може да реши въз основа на бюджета, с който разполага, каква да е заплата на всеки конкретен учител. Следователно силен стимул има директорът да има колкото се може повече ученици, да има колкото се може по-пълни паралелки, така че той да има повече средства, с които да се разпорежда, да плаща заплати на своите учители, да наема и да освобождава персонал, да организира цялата учебна дейност, ако има общежитие, да плаща за дейностите вътре”, обясни още Петя Георгиева.

Общежитието е санирано срещу сумата от над 1 милион лева. И тъй като в тази гимназия са записани дори ученици от далечни общини – това общежитие би трябвало да е пълно.

„Искам да докарам учениците в училище. Като начало започнахме ежедневни разговори с родителите. За момента не сработва”, казва директорката Ваня Гаджева.

Но финансовата сметка е такава – колкото повече ученици – толкова повече пари. С тази формула гимназията в село Бояново е получила малко над 719 000 евро от община Елхово.

„Проблемът е в контрола, не във формулата. Това, което не достига на финансовата формула в момента в училищното образование, е фактът, че тя не награждава училища за доброто качество”, коментира Петя Георгиева.