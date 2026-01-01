Ниски цени по телефона, сметки за хиляди евро след приключване на работата и твърдения за заплахи, когато клиентите отказват да платят. За подобна схема разказват потърпевши пред Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ на NOVA. Разследването проследява дейността на фирми за хамалски и строително-ремонтни услуги в София, срещу които има множество сигнали до полицията и прокуратурата. Клиентите твърдят, че са били принудени да плащат суми, многократно по-високи от първоначално обявените.

От 120 на 600 евро за изнасянето на един диван

Кирил Михайлов е собственик на фирми, предлагащи преместване на мебели, изхвърляне на отпадъци, ВиК услуги и различни ремонтни дейности. Според разказите на негови клиенти обаче зад привидно изгодните оферти се крие практика на рязко увеличаване на цената, последвана от натиск за плащане.

Една от потърпевшите е Кристина Плачийска. През февруари тази година майка ѝ наема бригада на „Хамали хикс“ ЕООД, за да изнесе диван от апартамента си на деветия етаж в София. Жената живее сама и има здравословни проблеми. Известно време след случилото се тя умира.

„При първото свързване с тях са обявили нормална цена от 80 до 120 евро“, разказва Кристина.

След като диванът е свален обаче, според нея хамалите поискали 600 евро.

„Майка ми се е притеснила, казала е: „Ама как така, това са много пари“. И те са започнали да заплашват, да вдигат тон. Представете си сама жена с петима мъже“, обяснява дъщерята.

По думите ѝ работниците предупредили майка ѝ, че ако не плати, ще се върнат и ще изпотрошат апартамента. Бащата на Кристина, който по това време бил в чужбина, я посъветвал да даде поисканата сума, за да прекрати напрежението.

След случилото се Кристина започнала да търси информация за фирмата и попаднала на публикации в социалните мрежи от други хора с подобни оплаквания. Така установила, че има десетки твърдения за пострадали от фирмите на Михайлов.

Тя решила лично да се свърже с него, а когато разговорът преминал в обиди и заплахи, включила записващо устройство. „600 евро за изхвърляне на диван. Видяхте жената сама и какво направихте?“, пита тя в разговора.

В отговор се чуват тежки обиди и закани, включително: „На гроба да те карам, да умреш, при майка ти да си ходиш“.

1800 евро за почистване на мазе

С подобна ситуация се сблъсква и Михаил Маджаров, който преди около месец и половина потърсил в интернет фирма за спешно почистване на мазето си в София. Свързал се с „Хамали хикс“ ЕООД и само 20 минути по-късно работниците пристигнали на адреса.

По думите му първоначално му била обявена цена от 180 евро на кубичен метър изнесени отпадъци. Той предупредил, че количеството е голямо, и поискал да бъде информиран, ако работата надхвърли два кубични метра.

Вместо това петима-шестима работници започнали бързо да изнасят вещите.

„Извадиха ролетка и казаха: „До момента сте 1800 евро, да продължавам ли?“. Аз първоначално си помислих, че това е някаква шега“, спомня си Михаил.

Когато отказал да плати, работата незабавно спряла. Според разказа му петимата хамали го обградили и започнали да настояват за парите. „Заобиколиха ме. „Как няма да ги дадеш?“ И тогава осъзнах, че това си е вид рекет. Не са дошли да свършат работа, а да вземат колкото се може повече пари“, твърди мъжът.

Последвало предложение за намаляване на сумата с около 20% - от 1800 на 1400 евро. Михаил отново отказал. Тогава работниците се свързали по телефона с Кирил Михайлов.

„Определено, когато говорих с него, си лъхаше точно на рекет. „Кой си ти, как ще се шегуваш с моите хора?“, разказва клиентът.

В крайна сметка Михаил предложил да плати 400 евро, но първоначално офертата му била отхвърлена. Ситуацията се променила, когато брат му заявил, че ще извика полиция.

„Може би след като каза „Викаме полиция“, скочиха и казаха: „Не, 400 е добре“, обяснява Маджаров.

От 100 евро по телефона до над 2000 евро на място

Друг случай, представен в разследването, е от юни тази година. Баща и дъщеря от София потърсили транспорт за няколко мебели. По телефона получили ориентировъчна оферта от около 100 евро. След доставката обаче работниците поискали над 2000 евро. Последвали преговори, в които се включил и Кирил Михайлов, пристигнал лично на адреса.

„Всичко това беше съпроводено с изключително агресивно поведение, заплахи и натиск“, разказва бащата.

Според него присъствието на Михайлов допълнително засилило напрежението. Семейството в крайна сметка платило 1500 евро. „Разчита се на това, че хората са разколебани, чудят се какво точно да направят и как да реагират и в крайна сметка плащат. Така беше и в нашия случай“, обяснява мъжът.

Той признава, че се е страхувал за физическата безопасност на себе си и дъщеря си. „Ако бях избрал другия вариант, сега аз или дъщеря ми щяхме да сме я без око, я без ухо“, казва той.

Поискали 48 000 лева за преместване на кухня

Сред потърпевшите има и жена, която успяла да осъди фирмата на Кирил Михайлов. Нейният случай е от края на миналата година. Тя потърсила хамали, за да премести кухня от центъра на София до района на летището. Първоначално получила оферта от 140 лева.

Преди работниците да свалят кухнята обаче, ѝ съобщили, че услугата ще струва 48 000 лева. „Започнах да се смея. Тя кухнята не струваше толкова“, разказва жената.

Впоследствие, по думите ѝ, заради оказания натиск тя платила 800 лева, за да получи мебелите си. След това потърсила правата си по съдебен път и спечелила делото.

Какво отговори Кирил Михайлов?

Екипът на „По следите“ открива Кирил Михайлов в столичния квартал „Красна поляна“. При първия опит за разговор той отрича самоличността си.

„Не съм Кирил Михайлов“, заявява мъжът пред камерата.

На въпрос за обвиненията, че фирмите му първоначално предлагат ниски цени, а впоследствие изискват хиляди евро, той отрича да има подобна практика. „Боже мили, няма такова нещо“, казва Михайлов.

По думите му фирмите издават фактури, а условията се уточняват предварително. „Преди започване на работата обявяваме цената, договор и се започва“, твърди той, като допълва, че работят и на килограм.

Михайлов потвърждава, че е бил викан в полицията да дава обяснения по сигнали срещу него. Посочва, че е предоставял информация и на Националната агенция за приходите, като настоява, че цените му са обявени.

От Софийската районна прокуратура съобщават, че срещу фирмите му са подавани множество сигнали в полицията и прокуратурата. По един от тях, свързан с клиент на хамалските услуги, е образувано досъдебно производство.

Михайлов има и две предишни осъждания. Едното е за получаване на пари под претекст, че ще продаде плазмени телевизори, а другото - за представяне на фалшива диплома за образование пред КАТ, посочват от прокуратурата.

Когато Вероника Димитрова го пита за съдебното му минало, той реагира остро. „Ама това е миналото, какво ми ровиш в живота?“, заявява Михайлов.

След това отправя предупреждения и към журналистката. „Сега ще се заровя във вас и ще видя вие коя сте и ми се ровите в живота“, казва той.

„Ако ме пуснете, ви гарантирам, че ще платя и ще ви осъдя до смърт. Ще ви водя дело до края на живота ми, вярвайте ми. Ще ми платите за това“, заявява още Михайлов.

Още сигнали за завишени сметки – този път през сайта „Дестрой.бг“

Разследването проследява и дейността на Тихомир Кочов, който също е свързан с предлагането на хамалски и строителни услуги. Кочов има и друга обществена роля - той проповядва в Апостолска църква „Христова основа“ в София и е ръкоположен за презвитер.

Според събраната информация той и синът му предлагат услуги чрез сайта „Дестрой.бг“. Именно оттам Агнес Стойкова и Мадлена Нелова наемат работници за къртене и извозване на строителни отпадъци.

И двете жени твърдят, че крайните суми са се оказали многократно по-високи от първоначално договорените. Агнес разказва, че след приключване на работата от нея поискали 3000 евро. „Шокирах се. Нямам толкова пари. Няма как нещо такова да струва тази космическа сума“, казва тя.

По думите ѝ пред нея стояли десетима мъже, чието поведение възприела като заплашително. „Почувствах се в безизходица, защото пред мен бяха 10 човека, които ме гледат. Имах чувството, че са настроени агресивно към мен, ако не им се дадат тези пари“, обяснява жената.

В крайна сметка, според разказа ѝ, тя и близките ѝ превели 700 евро и дали още 700 евро в брой – общо 1400 евро. „Това беше в момент на паника. Имаш чувството, че може да ти се случи нещо. Те са в дома ти“, казва Агнес.

Жената твърди, че работниците заплашили да изхвърлят отпадъците пред входа. За да се справи със ситуацията, тя потърсила помощ от полицията.

„Изсипаха целия боклук на тротоара“

Мадлена Нелова също се сблъскала с неочаквано висока сметка след наемане на бригада за ремонтни дейности. По думите ѝ за премахването на част от стена и изнасянето на няколко чувала с отпадъци ѝ поискали около 600 евро.

Тя се опитала да договори по-ниска цена, като се обадила на посочения за контакт телефон в сайта „Дестрой.бг“. „Господинът ми се представи като Тихомир“, разказва Нелова.

Според нея мъжът предложил работниците да довършат всичко срещу 600 евро, но поискал тя да им даде допълнително 150 евро, защото имали деца. Докато разговорът продължавал, бригадата обърнала камиона и изсипала събраните отпадъци обратно на тротоара. „И тогава ми кипна“, спомня си жената.

Кой стои зад офертите?

За да установи връзката между Тихомир Кочов и предлаганите услуги, екипът на NOVA се свързва с телефона, публикуван в сайта „Дестрой.бг“. На обаждането отговаря синът на Кочов. При запитване за почистване на складове той обяснява, че може да препрати снимки на обектите на баща си, който да изготви оферта.

Журналистите се свързват и с номера за контакт на църквата, в която Тихомир Кочов проповядва. Оказва се, че на същия телефон се приемат и запитвания за строителни услуги от името на „Тишо Строй“ ЕООД. В разговора Кочов обяснява, че първо трябва да се огледа обектът и да бъде изготвена оферта, а при одобрение да се подпише договор. „Аз от пет години не се занимавам с това нещо, но не пречи да изпратя бригада да ви свърши работа“, казва той.

Присъда и разследване за закана с убийство

Проверката на „По следите“ установява, че Тихомир Кочов има присъда за незаконно използване на чужди търговски марки. Срещу него има и образувано досъдебно производство за закана с убийство след сигнал на клиент, наел бригада за къртене.

Въпреки съдебното си минало Кочов продължава да изпълнява религиозните си задължения и да проповядва в Апостолска църква „Христова основа“. Екипът на NOVA потърси Тихомир Кочов за коментар по изложените обвинения, но той не отговори на телефонните обаждания.