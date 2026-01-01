От ГЕРБ предложиха ударни мерки за овладяване на цените на горивата, като уточниха, че са се водили по няколко европейски държави, но фокус им е бил хърватският модел.

"Цените на горивата продължават да се качват. Проучихме всички европейски практики и предложихме решение, което да даде шанс правителството да предприеме мерки, каквито са предприели Испания, Хърватия и Полша. Това ще намали не само цената на горивата, но и ще задуши инфлацията. Цената на дизела и бензина не бърка в джоба само на домакинствата, но отива и в земеделието, храните, стоките, услугите, логистиката. Насочваме конкретно действията по линия на хърватския модел, който е намаляване допълнително на акциза със 122 евроцента за дизела и бензина, без ДДС, и намаляване на ставката на ДДС", посочи в изявление от НС депутатът от ГЕРБ Жечо Станков, като подчерта, че искат да покажат какво биха направили, ако управляват те.

"Управленското решение, което ГЕРБ би взело към настоящия момент, сме го разписали с колегите експерти от нашата партия и сме го внесли в деловодството на НС. Вчера беше внесено на Икономическа комисия, но беше отхвърлено с гласовете на "Прогресивна България". Това решение е препоръчително, а не задължително. Би било адекватно и даже вероятно закъсняло по модела на други европейски държави, като в България това би дало отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента на дизела", допълни Александър Иванов.

Той обясни, че предлагат двукомпонентна мярка - едната е временна и е за намаление с до 22 евроцента на литър чрез нотификация на акциза, както и временно намаляване на ставката на горивата на 9%.

От ГЕРБ предлагат и създаване на механизъм за контрол как тези облекчения да стигнат всички български граждани и директно до цената на колонката.