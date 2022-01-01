17-годишен младеж от сирийски произход е в тежко състояние след сбиване в близост до центъра за бежанци в квартал „Овча купел” в София. Той е откаран от линейка на Спешна помощ в тежко състояние в противошокова зала в „Пирогов”. Ранен е и още един мъж на 20 години.
Сигналът е получен малко след 21.30 ч., съобщиха за NOVA от МВР.
Конфликтът между група младежи е избухнал в междублоково пространство.
Мотивите за сбиването тепърва ще се изясняват.
Сигналът е получен малко след 21.30 ч., съобщиха за NOVA от МВР.
Конфликтът между група младежи е избухнал в междублоково пространство.
Мотивите за сбиването тепърва ще се изясняват.