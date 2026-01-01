Патрулните автомобили на полицията ще бъдат оборудвани с дефибрилатори през следващата година. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на акция по кръводаряване на МВР.

„Нещо, което отдавна трябваше да се случи. Полицаите да спасяват човешки живот навсякъде, тъй като ние сме първите, които се отзовават много често на произшествия“, каза министърът.

Демерджиев обяви, че днешната акция по кръводаряване няма да е единична. Подобна ще има и в Русе, а МВР иска мобилна станция за кръводаряване да застава пред министерството и това да стане трайна практика.

„Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, но в същото време за друг човек това е спасен живот“, заяви министърът.

Той подчерта, че полицията е репресивен орган само по отношение на хората, които нарушават закона. „Във всички останали случаи нашето разбиране е, че полицаят трябва да е човек, който е в помощ и услуга на гражданите. И днес е един такъв повод да покажем това“, каза Демерджиев.