Министерството на финансите ще предложи за продажба на вътрешния пазар 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 100 млн. евро на аукцион, насрочен за 9 ноември, става известно от съобщение на интернет страницата на Българската народна банка.

Това ще бъде тринадесетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар през настоящата 2026 година. Паралелно с това страната ни емитира облигации и на външните капиталови пазари чрез две дългови операции през юли и септември тази година.

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Общият размер на поетия нов дълг от началото на 2026 година възлиза на 6,5 млрд. евро, като в това число влиза дълг от 4,75 млрд. евро на международните пазари и дълг в размер на 1,755 млрд. евро, емитиран на вътрешния пазар, уточнява БТА. Размерът на падежиращия държавен дълг през тази година е 1,41 млрд. евро, като тази сума бе набрана в условията на удължителен закон и служебно правителство.

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Според Закона за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.

През миналата 2025 година поетият дълг чрез пласиране на ДЦК на вътрешния и външния пазар бе в размер на около 8,9 млрд. евро.