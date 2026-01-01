В България цените на горивата през септември са продължили да растат с най-голям годишен темп сред страните от Европейския съюз, сочат най-новите данни на Евростат.

Цените на дребно на горивата и смазочните материали за личен транспорт у нас са наддали с 42,2 на сто през миналия месец, отнесено към септември 2025 г. Така страната ни е регистрирала най-значителен ценови ръст сред всички страни членки на ЕС за втори пореден месец, след като през август също заемаше позицията.

В България поскъпването на горивата и смазочните материали се ускорява за втори пореден месец през септември след увеличения през юли и август със съответно 22,2 и 34,5 на сто.

Цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в Европейския съюз са се увеличили с 31,4 на сто през септември тази година спрямо същия месец на 2025 г. Това представлява ускоряване на цените спрямо поскъпването с 16,9 на сто през юли и с 23,8 на сто през август.

През септември годишното увеличение на цените е било по-голямо, отколкото през юли и август 2026 г. в 26 държави от ЕС.

През септември 2026 г. спрямо същия месец на предходната година три държави от ЕС са регистрирали поскъпване над 40 на сто: България (42,2 на сто), Естония (40,6 на сто) и Литва (40,2 на сто).

В други 12 държави увеличението е над 30 на сто, като варира от 37,5 на сто в Чехия до 30,3 на сто в Португалия. Най-слабо поскъпване е отчетено в Унгария (+6,9 на сто), следвана от Ирландия (+17,7 на сто) и Швеция (+19,9 на сто).

Цените на дизела в ЕС са се повишили с 5,9 на сто, а на бензина - с 6,7 на сто

На месечна база през септември 2026 г. цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са нараснали с 5,9 на сто, а тези на бензина - с 6,7 на сто. През август цените на дизела се повишиха с 8,3 на сто, а на бензина - с 3,3 на сто спрямо юли 2026 г.

През септември спрямо предходния месец дизеловото гориво е поскъпнало в 26 държави от ЕС. Най-големи увеличения са отчетени в Швеция (12,8 на сто), Латвия (+10,3 на сто) и Полша (+9,7 на сто). Най-малки са били повишенията в Испания (2,4 на сто), Хърватия (2,5 на сто) и Румъния (3,0 на сто). В България ръстът е бил 5,5 на сто.

При бензина също 26 държави са регистрирали увеличения на цените между август и септември 2026 г. Най-голямо е поскъпването в Швеция (+13,8 на сто), Полша (+9,7 на сто) и Естония (+9,5 на сто), а най-малко - в Кипър (3,8 на сто), Румъния (4,2 на сто) и Словения (4,6 на сто). България отбелязва месечно повишение на бензина с 6,3 на сто.