регистрира листите си зана 11 юли във всички области на страната. Лидерът на БСПе водач на листите във Варна и София 25-и МИР.

БСП България

Отобявиха, че те съчетават професионализъм, опит, енергия и младост.

БСП България

са включени доказани експерти в сферите на здравеопазването, икономиката, образованието, финансите, както и множество юристи и специалисти от различни области на обществения живот.

БСП България

- Благоевград - проф. Георги Михайлов- Бургас - Петър Кънев- Варна – Корнелия Нинова- Велико Търново - Явор Божанков- Видин - Филип Попов- Враца – Александър Симов- Габрово - Крум Дончев;- Добрич – Димитър Данчев- Кърджали – Велизар Енчев- Кюстендил – Бойко Клечков- Ловеч - Ирена Анастасова;- Монтана - Атанас Костадинов- Пазарджик – Драгомир Стойнев- Перник - Стоян Мирчев;- Плевен - проф. Румен Гечев;- Пловдив – проф. Иво Христов;- Пловдив - област - Манол Генов;- Разград – Елка Неделчева- Русе - Крум Зарков- Силистра - Вяра Емилова- Сливен - Атанас Зафиров- Смолян – Петя Михалевска- София 23-и МИР - Христо Проданов- София 24-и МИР - Георги Свиленски- София 25-и МИР - Корнелия Нинова- София - област - Иван Ченчев- Стара Загора - Георги Кадиев- Търговище - Кольо Милев- Хасково – Владимир Маринов (АБВ)- Шумен - Иван Иванов- Ямбол - Кристиан Вигенин