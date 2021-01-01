“БСП за България” регистрира листите си за парламентарните избори на 11 юли във всички области на страната. Лидерът на БСП Корнеля Нинова е водач на листите във Варна и София 25-и МИР.От партията обявиха, че те съчетават професионализъм, опит, енергия и младост.В листите са включени доказани експерти в сферите на здравеопазването, икономиката, образованието, финансите, както и множество юристи и специалисти от различни области на обществения живот.
Водачите на листите са определени, както следва:
- Благоевград - проф. Георги Михайлов
- Бургас - Петър Кънев
- Варна – Корнелия Нинова
- Велико Търново - Явор Божанков
- Видин - Филип Попов
- Враца – Александър Симов
- Габрово - Крум Дончев;
- Добрич – Димитър Данчев
- Кърджали – Велизар Енчев
- Кюстендил – Бойко Клечков
- Ловеч - Ирена Анастасова;
- Монтана - Атанас Костадинов
- Пазарджик – Драгомир Стойнев
- Перник - Стоян Мирчев;
- Плевен - проф. Румен Гечев;
- Пловдив – проф. Иво Христов;
- Пловдив - област - Манол Генов;
- Разград – Елка Неделчева
- Русе - Крум Зарков
- Силистра - Вяра Емилова
- Сливен - Атанас Зафиров
- Смолян – Петя Михалевска
- София 23-и МИР - Христо Проданов
- София 24-и МИР - Георги Свиленски
- София 25-и МИР - Корнелия Нинова
- София - област - Иван Ченчев
- Стара Загора - Георги Кадиев
- Търговище - Кольо Милев
- Хасково – Владимир Маринов (АБВ)
- Шумен - Иван Иванов
- Ямбол - Кристиан Вигенин
БСП България
БСП България
БСП България
Водачите на листите са определени, както следва:
- Благоевград - проф. Георги Михайлов
- Бургас - Петър Кънев
- Варна – Корнелия Нинова
- Велико Търново - Явор Божанков
- Видин - Филип Попов
- Враца – Александър Симов
- Габрово - Крум Дончев;
- Добрич – Димитър Данчев
- Кърджали – Велизар Енчев
- Кюстендил – Бойко Клечков
- Ловеч - Ирена Анастасова;
- Монтана - Атанас Костадинов
- Пазарджик – Драгомир Стойнев
- Перник - Стоян Мирчев;
- Плевен - проф. Румен Гечев;
- Пловдив – проф. Иво Христов;
- Пловдив - област - Манол Генов;
- Разград – Елка Неделчева
- Русе - Крум Зарков
- Силистра - Вяра Емилова
- Сливен - Атанас Зафиров
- Смолян – Петя Михалевска
- София 23-и МИР - Христо Проданов
- София 24-и МИР - Георги Свиленски
- София 25-и МИР - Корнелия Нинова
- София - област - Иван Ченчев
- Стара Загора - Георги Кадиев
- Търговище - Кольо Милев
- Хасково – Владимир Маринов (АБВ)
- Шумен - Иван Иванов
- Ямбол - Кристиан Вигенин