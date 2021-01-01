НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите парламентарни избори. В 19 региона остават същите водачи, а 7 в области са с нови водачи.
В 4 от избирателните райони има размествания на водачите - Враца, Кърджали, Смолян и Варна.
Благоевград - проф. Георги Михайлов
Бургас - Петър Кънев
Варна – Корнелия Нинова
Велико Търново - Явор Божанков
Видин - Филип Попов
Враца – Александър Симов
Габрово - Крум Дончев
Добрич – Димитър Данчев
Кърджали – Велизар Енчев
Кюстендил – Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Атанас Костадинов
Пазарджик – Драгомир Стойнев
Перник - Стоян Мирчев
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив – проф. Иво Христов
Пловдив - област - Манол Генов
Разград – Елка Неделчева
Русе - Крум Зарков
Силистра - Вяра Емилова
Сливен - Атанас Зафиров
Смолян – Петя Михалевска
София 23-и МИР - Христо Проданов
София 24-и МИР - Георги Свиленски
София 25-и МИР - Корнелия Нинова
София - област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Кадиев
Търговище - Кольо Милев
Хасково – Владимир Маринов (АБВ)
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин
В 4 от избирателните райони има размествания на водачите - Враца, Кърджали, Смолян и Варна.
Благоевград - проф. Георги Михайлов
Бургас - Петър Кънев
Варна – Корнелия Нинова
Велико Търново - Явор Божанков
Видин - Филип Попов
Враца – Александър Симов
Габрово - Крум Дончев
Добрич – Димитър Данчев
Кърджали – Велизар Енчев
Кюстендил – Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Атанас Костадинов
Пазарджик – Драгомир Стойнев
Перник - Стоян Мирчев
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив – проф. Иво Христов
Пловдив - област - Манол Генов
Разград – Елка Неделчева
Русе - Крум Зарков
Силистра - Вяра Емилова
Сливен - Атанас Зафиров
Смолян – Петя Михалевска
София 23-и МИР - Христо Проданов
София 24-и МИР - Георги Свиленски
София 25-и МИР - Корнелия Нинова
София - област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Кадиев
Търговище - Кольо Милев
Хасково – Владимир Маринов (АБВ)
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин