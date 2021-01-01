Нов стимул: Въвеждат томбола за ваксинирани

В двора на УНСС ще бъде разположен мобилен ваксинационен пункт

У нас са установени 458 нови случая на коронавирус. От тях с PCR са установени 85, а с бързи антигенни тестове – 373. Общо 4 740 са тестовете, направени през изминалото денонощие. 1 180 от тях са PCR, а 3 560 - антигенни. Това показват данните в Националната информационна система.Починали са 43-ма души.В болница са 4750 пациенти с коронавирус, а 391 от тях са в интензивно отделение.Излекуваните в последните 24 часа са 1069. Поставени са 1697 дози ваксина, с което общият им брой нараства на 2 463 666 дози.Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 25; Бургас - 30; Варна - 59; Велико Търново - 21; Видин - 3; Враца - 16; Габрово - 5; Добрич - 6; Кърджали - 5; Кюстендил - 9; Ловеч - 15; Пазарджик - 27; Перник - 7; Плевен - 5; Пловдив - 29; Разград - 12; Русе - 11; Силистра - 8; Сливен - 17; Смолян - 3; София област - 24; София град - 81; Стара Загора - 16; Търговище - 3; Хасково - 13; Шумен - 2; Ямбол - 6.