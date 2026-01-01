Министерският съвет одобри допълнителни 15 млн. евро по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Средствата са предназначени за организирането и провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza (Големия старт на Обиколката на Италия).

Giro d’Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света, наред с „Тур дьо Франс“ и „Вуелта а Еспаня“. През 2026 г. България беше домакин на Grande Partenza – големия старт на 109-ото издание на надпреварата. Това беше първият път в историята, когато състезанието започна от България