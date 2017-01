Ватикана спира да сече монети с лика на Франциск (СНИМКА)

От март месец ликът на папа Франциск вече няма да краси вече центовете, съобщава религиозната медия "Ай медиа". Лицето му на евро монетите ще бъде заменено от гербовете на Ватикана и Европейския съюз.

