Иранската актриса Таранех Алдусти, снимала се в номинирания за награда "Оскар" филм "Търговският пътник", заяви, че ще бойкотира церемонията за престижните филмови отличия. Причината е проектоуказа на американския президент Доналд Тръмп срещу имигрантите мюсюлмани, предаде Франс прес.

Безпощадни критики към Доналд Тръмп от сцената на Златен глобус (ВИДЕО)

"Намерението да се забрани временно издаването на визи на иранци е расистко. Независимо дали забраната ще бъде приложена на културно събитие или не, няма да присъствам на тазгодишната церемония по връчването на наградите "Оскар", е написала 33-годишната актриса на страницата си в Туитър.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo