Мерил Стрийп подобри собствения си рекорд на номинациите за Оскар

Холивудската звезда Мерил Стрийп подобри собствения си рекорд за най-номиниран изпълнител в историята на наградите Оскар. Тя получи 20-номинация за най-престижните киноотличия. Актрисата ще се съревновава в категорията за главна женска роля с превъплъщението си в лентата "Флорънс".

В досегашната си кариера Мерил Стрийп е печелила Оскар три пъти - за най-добра актриса в поддържаща роля за "Крамър срещу Крамър" и за най-добра актриса за "Изборът на Софи" и "Желязната лейди".

Въпреки че научнофантастичната лента "Първи контакт" получи осем номинации за наградите Оскар, изпълнителката на главната роля Ейми Адамс остава извън надпреварата за отличието за най-добра актриса. Адамс има в актива си пет номинации за най-престижните киноотличия.

Why Amy Adams deserved #Oscars attention for #Arrival https://t.co/ZE6L1xNP59 pic.twitter.com/qM4BzEfJZN

Сред претендентките не попадна и Анет Бенинг за изпълнението й в "Жените на 20-и век".

Двукратният носител на Оскар Том Ханкс, смятан за един от любимците на американската киноакадемия, също не намери място сред претендентите с ролята си в "Съли: Чудото на Хъдсън".

За сметка на останалите извън надпреварата, седем актьори получиха първите си номинации за Оскар. Сред тях са Андрю Гарфийлд за "Възражение по съвест" и Рут Нега за "Лавинг".

Сред предишните носители на Оскар, които намериха място сред тазгодишните претенденти, са Дензъл Уошингън за "Огради" ("Fences) и Джеф Бриджис за "На всяка цена".

Академията за кинематографично изкуство и наука пренебрегна и лентата "Мълчание" на Мартин Скорсезе - проект, чието осъществяване е отнело 28 години. Филмът получи само една номинация в техническите категории - за монтаж на звукови ефекти, отбелязва Ройтерс.

Наблюдателите се питаха дали след успешното си представяне в наградния сезон "Дедпул" ще стане първата комиксова лента, получила номинация за Оскар в топ категорията за най-добър филм.

RYAN REYNOLDS Promises 'Crazy F--ing" DEADPOOL Reaction Video If It Gets An Oscar Nomination https://t.co/5kBAm3mzAs pic.twitter.com/kQClTPVdal