Барак Обама пусна прощален туит като президент на САЩ

Барак Обама написа прощално съобщение като президент на САЩ на последователите си в Twitter и обяви, че учредява фондация на свое име, часове преди неговият приемник Доналд Тръмп да положи клетва, съобщи Франс прес.

"За мен бе най-голямата чест в живота ми да служа на вас. Направихте ме по-добър лидер и по-добър човек", написа от официалния акаунт @POTUS (Президент на Съединените щати) 44-ият президент на САЩ.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.