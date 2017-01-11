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Пет случая, в които Обама усмихна света (ВИДЕО/СНИМКИ)

11 януари 2017 15:37 | Редактор: Йоана Миланова

Пет случая, в които Обама усмихна света (ВИДЕО/СНИМКИ)
© БГНЕС  

Барак Обама ще остане в историята с редица свои управленски решения, но ще бъде запомнен и с моментите, в които успя да усмихне милиони хора по света. В своя компилация, BBC показа различното лице на Обама, извън протокола. Припомнени са пет случая, в които американският президент усмихна света.

От кадрите се вижда топлата прегръдка, с която Обама е посрещнат от собственика на пицария във Флорида. 46-годишният Скот ван Дюзър, висок 190 см и тежащ около 120 кг, дари президента с мечешка прегръдка и дори го вдигна във въздуха пред смаяните погледи на клиентите. Обама реагира топло и с усмивка.

Вторият случай е от официална вечеря в Белия дом. По време на речта си Барак Обама отговори шеговито на слуховете, че лично е одобрил пътуване на Джей-Зи и Бионсе в Куба. „Имам 99 проблема и Джей-Зи не е един от тях", каза президентът като направи препратка към известна песен на изпълнителя.

BBC припомня, че Бакар Обама изненада с музикален талант по време на изява от кандидат-президентската му кампания в Ню Йорк, когато изпя част от песента Let's Stay Together на Ал Грийн (Al Green).

По време на мандата си Обама демонстрира и друг талант-танците. По време на официална вечеря с аржентинския президент в Буенос Айрес, Обама бе поканен на танц от красива, професионална танцьорка. Макар че прие предизвикателството с лека неохота, американският президент показа, че се справя и с тангото.

Видеото показва и трогателната среща на Барак Обама със 106-годишната Вирджиния Маклорин. Възрастната дама споделила, че така реализирала мечтата си да се запознае с първия цветнокож президент на САЩ. Тя беше толкова развълнувана от срещата, че дори направи няколко танцувални стъпки с първата дама Мишел Обама.



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Етикети: Обама

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Коментари

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#1

= ЗА ФАШИНГТОН ? - КАТО ЗА ФАШИНГТОН - 11.01.2017 г. 16:17:46


(Или, Трамп сравнил США с нацистской Германией“;11.10.2017; 16:30; https://topwar.ru/106987-tramp-sravnil-ssha-s-nacistskoy-germaniey.html):

„В США продолжают комментировать якобы «утечки» из неких «секретных докладов» то о якобы вмешательстве российских хакеров в выборную систему США, то о «компромате» России на Трампа. Причём в «докладе» о компромате, который признак фейковым, американская пресса нашла даже «сведения о Викторе Януковиче и его личной встрече с Владимиром Путиным».

На все эти заявления в очередной раз пришлось реагировать избранному президенту США Дональду Трампу. В своём микроблоге он сделал несколько записей. В одной из них он заметил, что никогда не слышал и не знал ни о каких «рычагах влияния» на него со стороны России.

*** После этого Дональд Трамп и вовсе сравнил нынешнюю истерию, царящую в США в ходе бурной деятельности уходящей администрации Обамы, с той деятельностью, которая в своё время велась в нацистской Германии.

(Из твита Трампа:
«… Спецслужбы не должны позволять публиковать фейковые новости. Очередной выпад в мою сторону. Что, мы живём в нацистской Германии?»

/... Напомним, что во вброшенном американскими пропагандистскими СМИ фейке о компромате РФ в отношении Трампа заявлено, что этот самый "kompromat" (именно такое слово фигурировало в прессе) получен якобы в результате поездки Трампа в Россию в качестве бизнесмена/.“

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