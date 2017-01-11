Пет случая, в които Обама усмихна света (ВИДЕО/СНИМКИ)

Барак Обама ще остане в историята с редица свои управленски решения, но ще бъде запомнен и с моментите, в които успя да усмихне милиони хора по света. В своя компилация, BBC показа различното лице на Обама, извън протокола. Припомнени са пет случая, в които американският президент усмихна света.

От кадрите се вижда топлата прегръдка, с която Обама е посрещнат от собственика на пицария във Флорида. 46-годишният Скот ван Дюзър, висок 190 см и тежащ около 120 кг, дари президента с мечешка прегръдка и дори го вдигна във въздуха пред смаяните погледи на клиентите. Обама реагира топло и с усмивка.

Вторият случай е от официална вечеря в Белия дом. По време на речта си Барак Обама отговори шеговито на слуховете, че лично е одобрил пътуване на Джей-Зи и Бионсе в Куба. „Имам 99 проблема и Джей-Зи не е един от тях", каза президентът като направи препратка към известна песен на изпълнителя.

BBC припомня, че Бакар Обама изненада с музикален талант по време на изява от кандидат-президентската му кампания в Ню Йорк, когато изпя част от песента Let's Stay Together на Ал Грийн (Al Green).

По време на мандата си Обама демонстрира и друг талант-танците. По време на официална вечеря с аржентинския президент в Буенос Айрес, Обама бе поканен на танц от красива, професионална танцьорка. Макар че прие предизвикателството с лека неохота, американският президент показа, че се справя и с тангото.

2016 en fotos: Obama se marca un tango durante la cena en su honor que le dedicaron en Buenos Aires. pic.twitter.com/MSfOTYQVAj —  ąrieL ™ (@arieLRoldan) 20 декември 2016 г.

Видеото показва и трогателната среща на Барак Обама със 106-годишната Вирджиния Маклорин. Възрастната дама споделила, че така реализирала мечтата си да се запознае с първия цветнокож президент на САЩ. Тя беше толкова развълнувана от срещата, че дори направи няколко танцувални стъпки с първата дама Мишел Обама.