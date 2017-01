Пет случая, в които Обама усмихна света (ВИДЕО/СНИМКИ)

Барак Обама ще остане в историята с редица свои управленски решения, но ще бъде запомнен и с моментите, в които успя да усмихне милиони хора по света. В своя компилация, BBC показа различното лице на Обама, извън протокола. Припомнени са пет случая, в които американският президент усмихна света.

От кадрите се вижда топлата прегръдка, с която Обама е посрещнат от собственика на пицария във Флорида. 46-годишният Скот ван Дюзър, висок 190 см и тежащ около 120 кг, дари президента с мечешка прегръдка и дори го вдигна във въздуха пред смаяните погледи на клиентите. Обама реагира топло и с усмивка.

