Солена глоба за гола феминистка, забила дървен кол във восъчен Путин (ВИДЕО)

Френският съд наложи солена санкция на активистка от украинската организация за голи протести „Фемен". Причината за глобата е нейна демонстрация в Париж, когато тя дръзна да наръга с нож восъчната фигура на руския президент Владимир Путин.

Ever the most daring dreams could come true! Just believe :)#dream #putin #feminism #femen pic.twitter.com/3qjvE4gWEm