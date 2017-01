Британец събра 190 000 лири за семейството на шофьора, убит при атаката в Берлин (СНИМКИ/ВИДЕО)

Полският посланик в Лондон благодари на британски шофьор на камион, събрал стотици хиляди британски лири за семейството на полския си колега, убит при нападението срещу коледен базар в Берлин, предаде ДПА.

Polish Ambassador Arkady Rzegocki thanks truck driver David Duncan, who raised £190k for the family of Berlin attack victim Lukasz Urban pic.twitter.com/EK0t8c95jF — Catherine Wyatt (@catherinehwyatt) 9 януари 2017 г.

Британецът Дейвид Дънкан каза, че решението му да събира средства в помощ на семейството на поляка Лукаш Урбан било мотивирано от усещането за близост, което изпитал към своя колега. Досега са събрани над 190 000 британски лири.

Truck driver David Duncan raises over £190,000 for the family of Lukasz Urban, the driver killed in Berlin attack https://t.co/pqQ7JnL7Rc — Sky News (@SkyNews) 9 януари 2017 г.

Урбан беше намерен мъртъв в кабината на своя камион, с който тунизиецът Анис Амри извърши нападението срещу коледен базар в Берлин на 19 декември.

Вдовицата на убития шофьор Зузана беше трогната от кампанията на Дънкан и го покани на погребението на съпруга си в Полша, на което присъстваха приятели, роднини, колеги и полският президент Анджей Дуда.

Посланикът на Полша във Великобритания Аркадий Жегоцки каза, че искал лично да благодари на Дънкан за неговата "безкористна инициатива" на церемония в полското посолство в Лондон.

Amb @ArkadyRzegocki met David Duncan to personally thank him for the fundraising initiative he started after Berlin attack pic.twitter.com/B1iAJaBw0m — Gosia Prochal (@GosiaProchal) 9 януари 2017 г.

"Състраданието му развълнува мнозина както във Великобритания, така и в Полша. Това е вдъхновяващ пример за британско-полската солидарност, която никога не отпада във времена на криза", заяви той.

Източник: БТА