Трикратната носителка на „Оскар" Мерил Стрийп отправи остри критики към избрания американски президент Доналд Тръмп по време на речта си при получаване на наградата за цялостен принос на „Златните глобуси". Актрисата трудно сдържаше емоциите си докато получаваше отличието под бурни аплодисменти.

„Какво всъщност е Холивуд? Това е група хора, събрани от други места. Холивуд е пълен с външни хора и чужденци. Ако ги изхвърлите, няма да остане нищо друго за гледане, освен футбол и смесени бойни изкуства", каза тя сдържайки сълзите си.

