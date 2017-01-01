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Неделя, 8 януари 2017 / 21:30
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Без големи тържества за ЧРД на Ким Чен-ун в Северна Корея
8 януари 2017 20:23 | Редактор: Велина Величкова
Северна Корея отбеляза рождения ден на Ким Чен-ун без големи тържества, предаде Асошиейтед прес.
Рожденият ден на младия лидер е добре известен в страната. Само че досега не са били организирани тържества като състоялите се някога за рождените дни на покойните му баща и дядо. Жителите на Пхенян направиха същото, което правят всяка втора неделя от новата година - участваха или гледаха спортни състезания.
Северна Корея забрани саркастични коментари за лидера Ким Чен-ун
Смята се, че Ким Чен-ун е на 33 или 34 години и е най-младият държавен глава. Той пое властта след смъртта на баща си Ким Чен-ир през 2011 година. След края на официалния период на траур по кончината на баща му и със солидна подкрепа, през месец май миналата година Ким председателства партийния конгрес, който мнозина окачествиха като "коронация" и начало на ерата на Ким Чен-ун.
Диктаторът, който има свой собствен интернет и часова зона
Той обаче остава на една или две стъпки зад предшествениците си в култа към личността. Статуи и портрети на дядото на Ким, "вечния президент" Ким Ир-сен, и на Ким Чен-ир, баща на сегашния лидер, има навсякъде. Всеки възрастен носи тяхна значка над сърцето си. Очакваше се подобна значка с Ким Чен-ун да бъде издадена по време на партийния конгрес през май, но това не се случи. Тазгодишните календари не отбелязват 8 януари като особена дата.
Вижте кои са най-лудите и безумни президенти
Севернокорейски представители казват, че липсата на тържества отразява скромността на Ким и уважението му към предците, отбелязва АП.
Източник: БТА
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Абе - 08.01.2017 г. 20:59:32
тоя досадник Чинков беше изчезнал напоследък и се надявах да не се появи повече! Но ето го да спами пак! Марш от тук, досадо!
ADASDAS - 08.01.2017 г. 20:31:53
G E 0 R G 1 C H H 1 N K 0 V
U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 3
I SEE IN CARNEY , DRAGHI , JUNCKER , YELLEN FOREIGNERS AS JOHN LAW , THAT CLAIMED THAT THERE IS A STRONG ECONOMY IN MISSISSIPPI IN 17 TH CENTURY AND RUN AWAY FROM FRANCE WHEN HE BANKRUPTED IT , AS SHARE OF THE COMPANY THAT BUILD THAT COUNTRY IN USA WENT DOWN DRAMATICALLY. THE SCOTTISH JOHN LAW RUNS IN SCOTLAND , AT LEAST HE IS MORE CAPABLE TO CALCULATE RATIONALLY PROBABILITIES ON POKER THEN TODAY FOREIGNERS CENTRAL BANKERS. TODAY SIP SIP MISSISSIPPI IS EASTERN EUROPE WITH SOME HALF OF BAD CREDITS IN THE WORLD AND MANY HOLLOW USELESS COMPANIES THAT SUNK WESTERN BANKING SYSTEM.
THE WESTERN BANKING SYSTEM , INCLUDING USA TAKES HUGE RISK TO BUY SHARES WITH YOUR DEPOSITS. EU CITIZENS TRANSFER THEIR DEPOSITS IN USA AFRAID OF EU BANK CONDITION AND FED TRIES TO CREATE BUBBLE THERE WITH YOUR DEPOSITS. THE BANK RUN IN EU EXHAUSTED TARGET 2 OVERDRAFTS AS GIGANTIC BAIL OUT MECHANISM. SO DRAGHI PROVIDES FEW MORE DAYS LIQUIDITY MEANS AS HE REDUCES CAPITAL REQUIREMENTS OF SOME BANKS TO HAVE MONEY TO PROVIDE TO CITIZENS. THESE ARE LAST BLUFFS FOR LIQUIDITY AND CURENCY RESERVE SYSTEMS IN EUROPE THAT ARE ENVISAGED TO LAST AS MUCH AS THEY CAN TOGETHER. THAT EXPLAINS THE SPIKES IN EUR , AND POUND THAT ARE NOR EVEN PROPERLY CORRELATED IF YO LOOK AT PREVIOUS DAYS DATA . SO DEPOSITS AND RETURNED CURRENCY RESERVES AVALANCHE EFFECT WILL PUT EUR AND POUND DOWN AS CENTRAL BANKS INTERVENE.
THAT WILL CREATE BUBBLE YOU TO BUY SHARE AS RICH NOW HOLD ALL OVER EVALUATED SHARE AND WANT TO STEAL YOUR CAPITAL WITH FAKE DATA IN NEXT YEAR , YOU TO BUY THEIR SHARES. THAT IS WHY THEY IM PRISON ME IN MENTAL HOSPITAL AS I WILL COMMIT A SUICIDE IN THE SUBPOENA AND I DO NOT HAVE ACCESS TO THE DOCUMENTS AS CLASSIFIED INFORMATION IS USED THERE.
THIS IS END OF NOVEMBER . SINCE THEN THERE IS FURTHER SUBSTANTIAL OUT FLOW OF DEPOSITS. A TRILLION PER MONTH SUPPOSEDLY. FROM WHERE ECB WILL FINANCE FURTHER OUT FLOW. BANKS ARE IN BANK RUN AND EUR RECORD LOW COLLAPSE. THE ONLY WAY IS DEPOSIT RATIONING NOW TO SEE WHICH BANKS WILL SURVIVE CALMLY NOT TO LOSE CLOSE TO TRILLION PER MONTH AS REFINANCING IS EXPENSIVE FOR THAT CREDIT RATING OF NON SOLVENT BANKS WITH LIQUIDITY PROBLEMS. YO SAW HAW ITALIAN BANK NEEDS FOR CAPITAL ADEQUACY INCREASED FOR DAY AND WILL CONTINUE. DO YOU THINK ITALY MAY INCREASE DEBT MUCH OVER 133 % BY ADDING NEW DEBT THAT SHOULD BE PAID BY CAPITAL FOR TAKING BANK RISKS. WITH DEFLATIONARY PRECIOUS THE BOND YIELDS ARE CLOSE TO JUMPING FAST TOWARDS FURTHER NON SUSTAINABILITY. HOW BELLOW 100 K DEPOSITS ARE GUARANTEED IN IT , FR AND POSSIBLY DE. SUCH MONEY AS ITALY BAIL OUT AND BG BANK BOUGHT WITH INSURANCE GROUP FOR HALF BILLION ARE NOT ENOUGH IN REAL TIME. SEE HOW SOME AU BRANCHES IN SERBIA AND HUNGARY AND GREECE BANKS AS SPECULATIVE NEARLY HALF ONE PART OF BALANCE THAT IS DIFFICULT TO FINANCE. SEE SP SPECULATIVE BG CREDIT SOVEREIGN AND CORPORATE RATING.
Q2 2016 IMF CURRENCY RESERVES . FOLLOW HOW CURRENCY RESERVES ARE RETURNED TO USA AND EU AND IF USA MAY RISK TO SUPPORT COLLAPSING EUR.
EUR 1 . 5 TRILLIONS
POUNDS 0 . 35 TRILLIONS
USD 4 . 76 TRILLIONS
IS THIS DOCUMENTARY CRIME TO RECEIVE SUBPOENA OF 2 PAGES INSTEAD OF OVER 40
IF DEPOSITS LEAVE EU , THEY PROP USA SHARE TEMPORARY, BUT A BANKING CRISIS IN EU IS VERY LIKELY TO AFFECT THE USA ECONOMY ALSO SOON
there are imitators of my name to ruin my brand
Like me at for supported
https://www.facebook.com/Similarto-Ivan-Hadjiisky-Bulgarian-Sociologist-751733474892614/?fref=ts
https://www.facebook.com/georgi.chinkov.79
look government and fb not to delete my profiles for restraint me
G E 0 R G 1 C H H 1 N K 0 V
U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 1
THE S 0 F1 A COURT SEND ME A SUBPOENA TODAY INTENDING TO ARREST ME ON 10 JAN 2017 IF BRIBED BY JUNCKER , DRAGHI , YELLEN , TRUMP , UK , FR , DE , IT , USA GOVERNMENTS PSYCHIATRIST SHOW THAT I AM MENTALLY IN FEW DAYS AFTER THAT. I HAVE NOT RECEIVED PERSONALLY THE DOCUMENTS IN TIME - 7 DAYS EARLIER , OBVIOUSLY PREPARED BY SOMEONE IN PANIC. THE SUBPOENA IS SOME 2 PAGES AND 42 SUPPOSED TO BE ATTACHED ARE MISSING. I WILL ASK THE CASE TO BE POSTPONED . THE POLICE WHO ASKED ME FEW QUESTIONS , CLAIM THAT I AM NOT ADEQUATE , OBVIOUSLY CONTROLLED BY SOMEONE. THE POLICE CAN ARREST ME ON 10 AND EVERYTHING WILL END THERE WITH INVENTED RIDICULOUS PROCESS. STILL I THINK IT IS SO RIDICULOUS , AND THERE WAS NOTHING ELSE TO BE ATTACKED FOR SO THAT I HAVE GOOD CHANCES . SO PROTEST WITH ME , DISTRIBUTE AND THE COURT IS OPEN . LET US DISCUSS TO KNOW IF I WAS AND ADEQUATE PERSON. I WILL INVITE B G GOVERNMENT AND NATIONAL BANK EMPLOYEES IN FRONT OF THE COURT TO EXPLAIN HOW THEY PROVIDED THE INFORMATION FOR BEING CORRUPTED BY FED, ECB , EC TO ORGANIZE 2009 CRISIS . EVERYONE IS INVITED THE COURT IS OPEN. I WILL GIVE SOME MORE INFORMATION SOON.
THEY CLAIM THAT I ENDANGER MYSELF TO COMMIT A SUICIDE AND SHOULD BE IMPRISONED AND RESTRICTED NOT TO WRITE ANALYSES OF EU AND USA FINANCIAL MARKETS HERE , AS AS THE FIRST HUSBAND OF MY GRANDMOTHER , AT OLD AGE SUPPOSEDLY COMMUTED A SUICIDE , WHO WAS EDUCATED ENGINEER , WORKED ABROAD , STILL AWAY FROM HIM HE BOUGHT US TV , MIDDLE CAR THAT IS LUXURY FOR B G . I WORKED FOR YOU SOME 2 , 3 YEARS FREE TO BE PREPARED FOR THE SECULAR RECESSION EU AND USA ARE IN . SO FIGHT FOR YOUR RIGHT. YOU KNOW MY INFLUENCE ON FINANCIAL MARKETS.
PUBLICLY ASK JUNCKER , DRAGHI , YELLEN , TRUMP , UK , FR , DE , IT , USA GOVERNMENTS
SHARE EXTENSIVELY TODAY , LOOK AFTER MY PARENTS AND CLOSE RELATIVES AS BROTHER , NOT TO BE ENDANGERED THEIR HEALTH , LIFE OR PROPERTY NEXT MONTHS AND YEARS AND DISTRIBUTE IF YOU FIND SOMETHING TO INFLUENCE FINANCIAL MARKETS FURTHER FOR MENTIONED INSTITUTIONS ACTIVITIES. COPY MY MATERIALS NOW.
DRAGHI, JUNCKER , YELLEN TAKE ALL RISKS TO GET RID OF ME. THEY WILL TRY TO ANNOUNCE ME FOR MENTALLY ILL AND DANGEROUS FOR PEOPLE AROUND ME AND SOCIETY IN FRONT ALL WORLD AND B G .
ARE YOU GOING TO IMPRISON OR ENDANGER HEALTH OF EVERYONE WHO PROTESTS , WHO HAS DEPOSITS IN EU OR USA OR OTHER INVESTMENTS. YOU THREATENED MY MOTHER WITH FAKE CAN CER , EC STOPPED MAJOR FINANCE MEDIA AS CNBC , FB REGISTRATION IN USA WORKING TIME , AS OVER 90 % OF CLIENTS ARE FROM USA. THIS IS MANIPULATION OF FINANCIAL MARKETS AS CHANELS AND INFORMATION AND ENDANGERING LIVES OF INVESTORS. THERE WILL BE CHEATING BY ECB AS THE MAIN FUNCTION OF FINANCIAL MARKETS IS TO CHANNEL MONEY WITH CORRECT INFORMATION . RESTRICTING IT DESTROYS USA AND EU FINANCIAL MARKETS FOR A LONG PERIOD TO TAKE SOME DOLLAR NOW.
THE TRIAL FOR IMPRISONMENT IS ON 10 JANUARY 2017 FOR MENTALLY ILL. ASK THEM IF I HAVE WITH THEM PROFESSIONAL ISSUE THAT DEVELOPED INTO FAMILY ISSUE , FOR MY FAMILY IS MISLED BY POLICE AND OTHER INSTITUTIONS UNDER THEIR CONTROL , AFTER FROM 2008 I AM INVOLVED WITH B G GOVERNMENT THAT SHOWS CLEAR SIGNS FOR CORRUPTION BY THEM AND CREATED WITH THEM THE 2009 AND STOCK BUBBLE HERE , AND LAST 2 OR 3 YEARS I INTENSIVELY ANALYZE THEIR POLICY. IF THERE IS SOME MISUNDERSTANDING THEY SHOULD PRESS CHARGES FOR MISLEADING INFORMATION FOR THEM. THEY ARE DESPERATE AND GO FOR HIDING BEHIND B G GOVERNMENT , POLICE , FAKE MEDICAL DIAGNOSES , MY FAMILY TO GET RID OF ME. ACCORDING TO B G LEGISLATION , THIS IS OPEN MENTAL IMPRISONMENT PROCEDURE , SO EVERYONE PROVIDES EVIDENCE. ASK PUBLICLY DRAGHI, JUNCKER , YELLEN , SCHULZ , TRUMP WHY THEY ORGANIZE THIS TRIAL AS THEIR INVOLVEMENT IS OBVIOUS. THE BIG FORCES DO NOT WANT ME FURTHER IN THEIR GEO POLITICS. ACCORDING TO PROCEDURE I SHOULD HAVE RECEIVED MENTAL ILLNESS NOTES AGGRESSION NOTES OF PRESENTING THEM 7 DAYS BEFORE THE TRIAL TO BEGIN IN 14 DAYS OF PRESENTING THEM , NOT MORE THEN 40 DAY OF FOR ONE HOUR SHOWING ME OVER 40 PAGES IN POLICE . YOU SCARED THEM WITH CALLS AND QUESTIONS AND THEY POSTPONED MAY BE OUT OF LEGAL TERMS. I WILL RESPOND ONLY FOR SIGNED DOCUMENTS , INCLUDING ELECTRONICALLY , NOT OPEN ROUTER AND STRANGE WEB PAGES DATA. OTHER HAVE COPY RIGHTS FOR MY WRITINGS AND THERE IS ABUSE ON PURPOSE FOR MY RELATIVES.
I PARTICIPATED IN SOME 30 DECLINES OF EU AND USA MARKETS FOR SOME 2 % OR MORE , THE BIGGEST TURNAROUND IN EU AND USA MARKETS . THE THIRD BIGGEST DECLINE IN USA SO ALL OF YOU KNOW ME . IT IS IMPOSSIBLE DRAGHI, JUNCKER , YELLEN , SCHULZ NOT TO KNOW ME AFTER ANSWERING TO MY QUESTIONS YOU ASKED FOR 3 – 5 YEARS.
LOOK MY FAMILY LIVES , HEALTH AND PROPERTY NOT TO BE ENDANGERED FURTHER IN NEXT MONTHS . FOLLOW MY CASE IF I AM WITH MENTAL IMPRISONMENT FOR 3 MONTHS IN A MONTH .
G E 0 R G 1 C H H 1 N K 0 V
U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 2
ASK DEATON ; MAURO GUILLEN ; TOBIAS KRETSCHMER ; ARMIN FALK ; STIGLITZ ; SHILLER TIROL ; ON MY CASE , PUTIN , CA PREMIER
BANK COLLAPSE IN EUROPE , EUR COLLAPSE
EU AND USA ARE NOT EXPORT ORIENTED ECONOMIES AND WITH STRONG DIS BALANCES THEY HAVE TO DE-VALUATE THEIR CURRENCIES SEVERELY. THIS DELETES THEIR CAPITA ESTIMATION AND BANKRUPTS COMPANIES , CITIES , TOWNS AND PEOPLE WITH HIGH FOREIGN DEBT. THERE IS INFLATION ALSO AND PROTESTS FOLLOW.
DRAGHI LED EU TO BANK COLLAPSE THEY TRY TO HIDE . SUPPOSEDLY SOME 40 BN DEPOSITS LEAVE PER DAY BY EUR DECLINE VS DOLLAR AND US STOCK MARKETS IN FLOWS. WITH INTEREST RATE INCREASE IN USA THE OUTFLOW WILL INCREASE. EUR IS AT RECORD LOW FOR ALL TIMES. THERE IS NOW OVER 31 % DECREASE FOR MORE THEN 2 YEARS. DEPOSITS IN ITALY , GREECE , GERMANY , UK PROBABLY LEAVE FOR SAFES , ABROAD. BANKS HAD SOME TRILLION EXPECTED LOSS , SINCE THEN 1 TRILLION DEPOSITS FOR LAST 6 WEEKS AFTER FED , ECB INVENTED CAN CER FOR MY MOTHER AND PEOPLE COMPLETELY LOST TRUST IN THE INSTITUTIONS LEFT EU BANKS , MOSTLY ABROAD. THAT DEPLETES ECB CURRENCY RESERVES THAT ARE SOME 350 BN ACORDING TO DATA AND SIMILAR AMOUNT SHOULD BE IN COMMERCIAL BANKS. OTHER FOREIGN CENTRAL BANKS RETURN THEIR CURRENCY RESERVES IN EUR AND THE CURENCY COLLAPSED. THE COST OF LEFT DEPOSIT FOR REFINANCING FOR 10 YEARS IS NEARLY EQUIVALENT TO THE AMOUNT. THERE IS OUTFLOW BY A TRILLION PER MONTH SO THIS IS LOSS FOR EU BANKS IF MONEY DO NOT RETURN. DRAGHI PREFERRED HIS FRIENDS TO DRAW THEIR DEPOSITS AND LEAVE YOU TO PAY SOME 20 % LOSS FROM YOUR . FOR ANY TRILLION THERE IS ADDITIONAL 20 % LOSS, SO BY NOW 40 % OF YOUR DEPOSITS. NEXT 3 WEEKS AND YOU WILL LOSE UP TO 60 % IF DEPOSITS BY MIRACLE DO NOT RETURN IN EU. SO DEPOSIT RATIONING AND EUR COLLAPSE IS A MATTER OF DAYS AND ECB CANNOT SUPPORT IT ONLY BLUFFS NOT SUCESSFULLY FROM TIME TO TIME TO RAISE IT . SEE HOW PEOPLE TRANSFER AND AFFECT EUR ON MON OR FRIDAY AFTER INVESTIGATING FOREIGN BANKS OR EUR DECLINE AS US BANKS OPEN LAST WEEKS. YOU SEE THAT ECB HAS STRONG INTENTION FOR ILLEGAL BAIL OUT VS THE EU DIRECTIVE THAT REQUIRES BAIL IN FOR SOME 8 % LOSS. THE EC STARTED TO VIOLATE THEIR LAWS FROM NOW. SO YOU WILL PAY ALL LOSS OF DRAGHI. THIS IS CRIMINAL BEHAVIOR OF ECB GOVERNOR SO THEY TRY TO TAKE ADVANTAGE BY PUSHING ME IN MENTAL INSTITUTION BEFORE I DO THAT FOR THEM SO RAISE ALL THESE QUESTIONS AGAIN PUBLICLY FOR EVIDENCE FOR THEM. UK IS ALSO IN CURRENCY CRISIS WITH SOME 39 % DEVALUATION LAST 2 AND HALF YEARS. STILL EURO ZONE GROSS EXTERNAL DEBT INCREASES TO 13 TRILLIONS WITH A LOT OF TAKEN LOANS IN USA QE FOR GDP OF 11 .5 TRILLIONS FOR 2015 THAT IS SOME 17 % DECLINE IN USD FROM 2014 GDP , THE UK INCREASES TO 6.2 TRILLIONS OUT OF 2 .8 TRILLIONS GDP. SO THE CURRENCY CRISIS IS DEEP IN EU , UK . THE LOSS OF WEALTH IS SEVERE AS ONE SHOULD COUNT EXPORTS AND CAPITAL MOVEMENTS FOR 10 YEARS THAT IS CLOSE TO GDP , SO CHECK AND CONSIDER CURRENCY DECLINE AS LOST CAPITAL IN SIMILAR % FOR NEXT 10 YEAR , IF CHANGE IS EXPECTED IT WOULD TAKE PLACE NOW . USA OVER CONSUMED FOR 2 DECADES TO PROVIDE RESERVE TO THE WORLD AND THEY HAVE TO RETURN PRODUCT IF NOT CHEAT. USA HAVE SHARE BUBBLE AS RICH HOLD NEARLY ALL SHARES OF 25 TRILLIONS THAT ARE OVER EVALUATED. THEY HAVE SOME BY 2 TRILLION DEFICIT IN HOUSING FINANCING AND PENSION FOR OVERESTIMATED RETURN , CHECK HEALTH. SO TRUMP WANTS TO TAKE SOME 6 TRILLION DEBT NEXT YEARS THAT WITH BUYBACK MADE SOVEREIGN AND CORPORATE BONDS CLOSE TO UNSUSTAINABLE TO FINANCE BUBBLE. THE DATA OF EU AND USA AND ECB AND FED IN PARTICULAR ARE ALSO NOT CREDIBLE.
HOW ECB PREVENTS REVEALING BANK COLLAPSE
MARKET WATCH ARTICLE SAYS Target-2 has grown into a gigantic bailout mechanism under which Germany, through its central bank, extends interest-free credit without a due repayment date and without economic conditions to the central banks of some of the world’s most heavily indebted nations. The Bundesbank’s claims on the ECB under Target-2 have increased over the past 18 months to a record level, surpassing the sums outstanding at the previous height of the euro debt crisis in August 2012. The Bundesbank’s ECB claims as of the end of November were €754 billion, compared with sums below €500 billion in 2014 and the previous record €751 billion in August 2012. These claims now make up half of Germany’s net foreign assets of €1.5 trillion, which have themselves increased enormously since the euro was launched in 1999.
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U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 4
USA AND EU TURN INTO LEMON ECONOMIES THAT CAUSE CIVIL WAR SEARCHES AND GDP PER PERSON DECLINE
AS THEIR LEADERS SIGNAL TO HAVE UNDERSTANDING OF TRAGIC DATA AND START TO INVENT VERY POSITIVE RESULTS. THEY INTEND TO SELL OVERESTIMATED ASSETS TO YOU. WHEN THE RESULTS ARE SURPRISINGLY HIGH THE SHARES IN EU AND USA DECLINE CONTROLLED FRO CURRENCY. THAT LOST TRUST IN EU GOVERNMENTS AND USA THAT LED TO RESIGNATION OF UK , IT , FR AND GERMANY EXPECTED AND REGULAR CHANGE IN USA WITH SOME MY SUPPORT FROM COMMENT , INCLUDING BREXIT CHANGE IN SURVEYS AS YOU KNOW DE-MOTIVATES ECONOMIC AGENTS AND THE CORRECTLY ESTIMATED GDP PER PERSON SHOULD DECLINE. THAT LEAVES SOME 300 EUR AVAILABLE PER PERSON PER MONTH IN EU AND USD MIDDLE CLASS. EVERY TIME THE EUR IS BELLOW 1. 10 THE EU CITIZENS GO FOR PROTESTS. THE EC , ECB RELEASE TV , CONTENT AND ADULT CONTENT IN THAT CASES . THERE IS SOME CORRELATION WITH SUPPOSEDLY ARAB TERRORISM IN FRANCE , BELGIUM , GERMANY IN THAT CASES. THERE ARE HIGH CIVIL WAR GOOGLE SEARCHES IN THAT CASES FOR SOME MILLION PER IT , FR , UK ,DE PER DAY . A CIVIL WAR MAY HALF EU GDP IF AGENTS PROTEST AND DO NOT WORK THAT MAKES IT CLOSE TO 10 000 NORMAL FOR OTHER COUNTRIES WITH NO GOVERNMENT TRUST IN THE WORLD. THAT IS 25 % LOSS FOR CAPITAL SUPPORTED BY GOVERNMENTS AND 75 FOR HOUSING , ROADS AND HUMAN CAPITAL OF POPULATION TO BE HALVED. USA MIDDLE CLASS AND EU WILL AVAIL BY 150 EUR. USA AND EU DEVIATE FROM REPUTATION AS THEY INVENT AND REJECT MY FATHER , MY MOTHER INVENT CAN CER DIAGNOSIS FEW WEEKS LATER , AND NOW MENTAL ILLNESS FOR ME.
USA WILL TRY TO SUPPORT IN EQUILIBRIUM
THE ATTEMPT TO JUMP FROM DECLINE SEEMS EXTREMELY UNSUCCESSFUL.
USA CAPITAL WILL TRY TO SELL YOU THE BUBBLE SHARE AS RICH HOLD NOW SOME 25 TRILLIONS , NEARLY ALL WITH SOME 10 TRILLION BUY BACK. WITH THIS DEBT TO RETURN TO STABLE GROWTH THEY NEED TO REDUCE THEIR DEBT TO SOME 90 % AS FIRST PAPER ESTIMATES , SO THIS IS HALF OF FED HOLD BONDS TO BE BURNED. STILL AS CURRENCY RESERVES THE TRUST IN USD WILL DECLINE WITH HUGE CURRENCY RESERVES HOLD . SO THE SOVEREIGN AND CORPORATE BONDS ARE NEARLY TO UNSUSTAINABLE LEVELS AND FURTHER DEBT WILL MAKE STEEP DECLINE OF BOND PRICE AS CREDIT RATING AGENCIES SHOW IN TABLES.
STOCK MARKET PROPPING , WAS UNSUCCESSFUL AND IS OVER. FED EXTENDS OPEN MARKET OPERATIONS TO 468 BN DESPERATE AT END YEAR SOME 120 BN INCREASE AS NORMAL LEVEL IS SOME 60 BN . BUYBACK STOOPED LAST WEEK AS CORPORATE BONDS YIELDS STATED TO JUMP. ANY WAT TRUMP RALLY WAS NOT PROFITABLE AS SHARES ADDED LESS THEN TRILLION , CORPORATE BONDS DECREASED BY TRILLION , AND SOVEREIGN BONDS BY 0.6 TRILLION. DOLLAR CHANGE MOSTLY VS EUR AND POUND. THEN THERE WAS CORRECTION IN OPPOSITE DIRECTION FROM MID DECEMBER BY 0.4 TRILLIONS FOR STOCKS AND BONDS AS FED INCREASE OPEN MARKET OPERATIONS TO PREVENT DECLINE TO EXTREMELY HIGH LEVELS THEY WILL NOT HOLD. STOCK BUBBLE IN USA TURN OUT NOT SUCESSFUL AGAIN , BLUFF FOR GROWTH , ALL DATA , COMPANIES ALSO WILL possbly SHOW STRONG SURPRIZING RESULTS . SEE OTHER STANDARD THAt considers one off costs that are similar for some periods. IT IS NOT IM POSSIBLE FED FROM IR RATE INCREASE TO JUMP TO PRINTING MONEY TO SUPPORT BUBBLE SOON.
USA NOT LIKELY TO TAKE DOUBLE RISK TO LEND TO EU BANKS A TRILLION PER MONTH MONEY IN EUR TO STOP BANK RUN IN EUR , THAT MAY HALF FOR SUCH A RISK AND RISK WITH USA BUBBLE WITH ANOTHER TRILLION FOR 20 – 30 PERCENT . THAT WILL DELETE THE REST OF USA BANKING SYSTEM AS FROM PETROLEUM THERE IS SOME 250 BN LOSS FROM FRANKING UNPROFITABLY THAT IS SUBSIDIZED , THE BONDS AND SHARE 0.6 TRILLION LOSS HOLD IS TO BE WRITTEN OFF, OVER INVESTMENT AND OVERCONSUMPTION BY US QE BAD LOANS WILL FOLLOW NEXT TO PETROLEUM PRICE WAR.
PRISONER DILEMMA WITH WALL AMONG THEM OF BAD REAL DATA. NO COOPERATIVE AS BOTH UNIONS ARE IN BAD STATE . THEN USA SHORTS EU. SUPPORT OF EUR BY USD AS BUYING FOR CURRENCY RESERVE IS UNLIKELY TO BE SUCCESSFUL AND VERY RISKY AS ECB DOES NOT AVAIL WITH MUCH EXCESS RESERVES DUE TO NEGATIVE RATES . TARGET 2 RESERVES ARE ALSO DEPLETED , ESPECIALLY IF LAST MONTH OF BANK RUN IS INCLUDED. BOTH UNIONS FINANCIAL INDICATORS DECLINE FAST PROPPED BY MONEY INFLOWS AND NO TRUST BY AGENTS.
WITHOUT CORPORATE BONDS , THERE IS NO FINANCING FOR BUYBACK AND SHARES STARTED TO DECLINE. FED PLAYS WITH CURRENCY RESERVES AS EXCHANGE RATE COMPENSATE SHARE LATELY , INFLOW OF EU DEPOSITS AND BUYBACK FUNDS , AS WELL AS OPEN MARKET OPERATIONS TO PROP RECENT STOCK BUBBLE. BUYBACK STOPS AGAIN , OPEN MARKET OPERATIONS WILL DECLINE . CNN SENTIMENT FROM EXCEED GREED IS CLOSE TO NEUTRAL . SO FLOW ANALYSIS SAYS DECLINE IS INEVITABLE.
ADASDAS - 08.01.2017 г. 20:31:53
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I SEE IN CARNEY , DRAGHI , JUNCKER , YELLEN FOREIGNERS AS JOHN LAW , THAT CLAIMED THAT THERE IS A STRONG ECONOMY IN MISSISSIPPI IN 17 TH CENTURY AND RUN AWAY FROM FRANCE WHEN HE BANKRUPTED IT , AS SHARE OF THE COMPANY THAT BUILD THAT COUNTRY IN USA WENT DOWN DRAMATICALLY. THE SCOTTISH JOHN LAW RUNS IN SCOTLAND , AT LEAST HE IS MORE CAPABLE TO CALCULATE RATIONALLY PROBABILITIES ON POKER THEN TODAY FOREIGNERS CENTRAL BANKERS. TODAY SIP SIP MISSISSIPPI IS EASTERN EUROPE WITH SOME HALF OF BAD CREDITS IN THE WORLD AND MANY HOLLOW USELESS COMPANIES THAT SUNK WESTERN BANKING SYSTEM.
THE WESTERN BANKING SYSTEM , INCLUDING USA TAKES HUGE RISK TO BUY SHARES WITH YOUR DEPOSITS. EU CITIZENS TRANSFER THEIR DEPOSITS IN USA AFRAID OF EU BANK CONDITION AND FED TRIES TO CREATE BUBBLE THERE WITH YOUR DEPOSITS. THE BANK RUN IN EU EXHAUSTED TARGET 2 OVERDRAFTS AS GIGANTIC BAIL OUT MECHANISM. SO DRAGHI PROVIDES FEW MORE DAYS LIQUIDITY MEANS AS HE REDUCES CAPITAL REQUIREMENTS OF SOME BANKS TO HAVE MONEY TO PROVIDE TO CITIZENS. THESE ARE LAST BLUFFS FOR LIQUIDITY AND CURENCY RESERVE SYSTEMS IN EUROPE THAT ARE ENVISAGED TO LAST AS MUCH AS THEY CAN TOGETHER. THAT EXPLAINS THE SPIKES IN EUR , AND POUND THAT ARE NOR EVEN PROPERLY CORRELATED IF YO LOOK AT PREVIOUS DAYS DATA . SO DEPOSITS AND RETURNED CURRENCY RESERVES AVALANCHE EFFECT WILL PUT EUR AND POUND DOWN AS CENTRAL BANKS INTERVENE.
THAT WILL CREATE BUBBLE YOU TO BUY SHARE AS RICH NOW HOLD ALL OVER EVALUATED SHARE AND WANT TO STEAL YOUR CAPITAL WITH FAKE DATA IN NEXT YEAR , YOU TO BUY THEIR SHARES. THAT IS WHY THEY IM PRISON ME IN MENTAL HOSPITAL AS I WILL COMMIT A SUICIDE IN THE SUBPOENA AND I DO NOT HAVE ACCESS TO THE DOCUMENTS AS CLASSIFIED INFORMATION IS USED THERE.
THIS IS END OF NOVEMBER . SINCE THEN THERE IS FURTHER SUBSTANTIAL OUT FLOW OF DEPOSITS. A TRILLION PER MONTH SUPPOSEDLY. FROM WHERE ECB WILL FINANCE FURTHER OUT FLOW. BANKS ARE IN BANK RUN AND EUR RECORD LOW COLLAPSE. THE ONLY WAY IS DEPOSIT RATIONING NOW TO SEE WHICH BANKS WILL SURVIVE CALMLY NOT TO LOSE CLOSE TO TRILLION PER MONTH AS REFINANCING IS EXPENSIVE FOR THAT CREDIT RATING OF NON SOLVENT BANKS WITH LIQUIDITY PROBLEMS. YO SAW HAW ITALIAN BANK NEEDS FOR CAPITAL ADEQUACY INCREASED FOR DAY AND WILL CONTINUE. DO YOU THINK ITALY MAY INCREASE DEBT MUCH OVER 133 % BY ADDING NEW DEBT THAT SHOULD BE PAID BY CAPITAL FOR TAKING BANK RISKS. WITH DEFLATIONARY PRECIOUS THE BOND YIELDS ARE CLOSE TO JUMPING FAST TOWARDS FURTHER NON SUSTAINABILITY. HOW BELLOW 100 K DEPOSITS ARE GUARANTEED IN IT , FR AND POSSIBLY DE. SUCH MONEY AS ITALY BAIL OUT AND BG BANK BOUGHT WITH INSURANCE GROUP FOR HALF BILLION ARE NOT ENOUGH IN REAL TIME. SEE HOW SOME AU BRANCHES IN SERBIA AND HUNGARY AND GREECE BANKS AS SPECULATIVE NEARLY HALF ONE PART OF BALANCE THAT IS DIFFICULT TO FINANCE. SEE SP SPECULATIVE BG CREDIT SOVEREIGN AND CORPORATE RATING.
Q2 2016 IMF CURRENCY RESERVES . FOLLOW HOW CURRENCY RESERVES ARE RETURNED TO USA AND EU AND IF USA MAY RISK TO SUPPORT COLLAPSING EUR.
EUR 1 . 5 TRILLIONS
POUNDS 0 . 35 TRILLIONS
USD 4 . 76 TRILLIONS
IS THIS DOCUMENTARY CRIME TO RECEIVE SUBPOENA OF 2 PAGES INSTEAD OF OVER 40
IF DEPOSITS LEAVE EU , THEY PROP USA SHARE TEMPORARY, BUT A BANKING CRISIS IN EU IS VERY LIKELY TO AFFECT THE USA ECONOMY ALSO SOON
there are imitators of my name to ruin my brand
Like me at for supported
https://www.facebook.com/Similarto-Ivan-Hadjiisky-Bulgarian-Sociologist-751733474892614/?fref=ts
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U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 1
THE S 0 F1 A COURT SEND ME A SUBPOENA TODAY INTENDING TO ARREST ME ON 10 JAN 2017 IF BRIBED BY JUNCKER , DRAGHI , YELLEN , TRUMP , UK , FR , DE , IT , USA GOVERNMENTS PSYCHIATRIST SHOW THAT I AM MENTALLY IN FEW DAYS AFTER THAT. I HAVE NOT RECEIVED PERSONALLY THE DOCUMENTS IN TIME - 7 DAYS EARLIER , OBVIOUSLY PREPARED BY SOMEONE IN PANIC. THE SUBPOENA IS SOME 2 PAGES AND 42 SUPPOSED TO BE ATTACHED ARE MISSING. I WILL ASK THE CASE TO BE POSTPONED . THE POLICE WHO ASKED ME FEW QUESTIONS , CLAIM THAT I AM NOT ADEQUATE , OBVIOUSLY CONTROLLED BY SOMEONE. THE POLICE CAN ARREST ME ON 10 AND EVERYTHING WILL END THERE WITH INVENTED RIDICULOUS PROCESS. STILL I THINK IT IS SO RIDICULOUS , AND THERE WAS NOTHING ELSE TO BE ATTACKED FOR SO THAT I HAVE GOOD CHANCES . SO PROTEST WITH ME , DISTRIBUTE AND THE COURT IS OPEN . LET US DISCUSS TO KNOW IF I WAS AND ADEQUATE PERSON. I WILL INVITE B G GOVERNMENT AND NATIONAL BANK EMPLOYEES IN FRONT OF THE COURT TO EXPLAIN HOW THEY PROVIDED THE INFORMATION FOR BEING CORRUPTED BY FED, ECB , EC TO ORGANIZE 2009 CRISIS . EVERYONE IS INVITED THE COURT IS OPEN. I WILL GIVE SOME MORE INFORMATION SOON.
THEY CLAIM THAT I ENDANGER MYSELF TO COMMIT A SUICIDE AND SHOULD BE IMPRISONED AND RESTRICTED NOT TO WRITE ANALYSES OF EU AND USA FINANCIAL MARKETS HERE , AS AS THE FIRST HUSBAND OF MY GRANDMOTHER , AT OLD AGE SUPPOSEDLY COMMUTED A SUICIDE , WHO WAS EDUCATED ENGINEER , WORKED ABROAD , STILL AWAY FROM HIM HE BOUGHT US TV , MIDDLE CAR THAT IS LUXURY FOR B G . I WORKED FOR YOU SOME 2 , 3 YEARS FREE TO BE PREPARED FOR THE SECULAR RECESSION EU AND USA ARE IN . SO FIGHT FOR YOUR RIGHT. YOU KNOW MY INFLUENCE ON FINANCIAL MARKETS.
PUBLICLY ASK JUNCKER , DRAGHI , YELLEN , TRUMP , UK , FR , DE , IT , USA GOVERNMENTS
SHARE EXTENSIVELY TODAY , LOOK AFTER MY PARENTS AND CLOSE RELATIVES AS BROTHER , NOT TO BE ENDANGERED THEIR HEALTH , LIFE OR PROPERTY NEXT MONTHS AND YEARS AND DISTRIBUTE IF YOU FIND SOMETHING TO INFLUENCE FINANCIAL MARKETS FURTHER FOR MENTIONED INSTITUTIONS ACTIVITIES. COPY MY MATERIALS NOW.
DRAGHI, JUNCKER , YELLEN TAKE ALL RISKS TO GET RID OF ME. THEY WILL TRY TO ANNOUNCE ME FOR MENTALLY ILL AND DANGEROUS FOR PEOPLE AROUND ME AND SOCIETY IN FRONT ALL WORLD AND B G .
ARE YOU GOING TO IMPRISON OR ENDANGER HEALTH OF EVERYONE WHO PROTESTS , WHO HAS DEPOSITS IN EU OR USA OR OTHER INVESTMENTS. YOU THREATENED MY MOTHER WITH FAKE CAN CER , EC STOPPED MAJOR FINANCE MEDIA AS CNBC , FB REGISTRATION IN USA WORKING TIME , AS OVER 90 % OF CLIENTS ARE FROM USA. THIS IS MANIPULATION OF FINANCIAL MARKETS AS CHANELS AND INFORMATION AND ENDANGERING LIVES OF INVESTORS. THERE WILL BE CHEATING BY ECB AS THE MAIN FUNCTION OF FINANCIAL MARKETS IS TO CHANNEL MONEY WITH CORRECT INFORMATION . RESTRICTING IT DESTROYS USA AND EU FINANCIAL MARKETS FOR A LONG PERIOD TO TAKE SOME DOLLAR NOW.
THE TRIAL FOR IMPRISONMENT IS ON 10 JANUARY 2017 FOR MENTALLY ILL. ASK THEM IF I HAVE WITH THEM PROFESSIONAL ISSUE THAT DEVELOPED INTO FAMILY ISSUE , FOR MY FAMILY IS MISLED BY POLICE AND OTHER INSTITUTIONS UNDER THEIR CONTROL , AFTER FROM 2008 I AM INVOLVED WITH B G GOVERNMENT THAT SHOWS CLEAR SIGNS FOR CORRUPTION BY THEM AND CREATED WITH THEM THE 2009 AND STOCK BUBBLE HERE , AND LAST 2 OR 3 YEARS I INTENSIVELY ANALYZE THEIR POLICY. IF THERE IS SOME MISUNDERSTANDING THEY SHOULD PRESS CHARGES FOR MISLEADING INFORMATION FOR THEM. THEY ARE DESPERATE AND GO FOR HIDING BEHIND B G GOVERNMENT , POLICE , FAKE MEDICAL DIAGNOSES , MY FAMILY TO GET RID OF ME. ACCORDING TO B G LEGISLATION , THIS IS OPEN MENTAL IMPRISONMENT PROCEDURE , SO EVERYONE PROVIDES EVIDENCE. ASK PUBLICLY DRAGHI, JUNCKER , YELLEN , SCHULZ , TRUMP WHY THEY ORGANIZE THIS TRIAL AS THEIR INVOLVEMENT IS OBVIOUS. THE BIG FORCES DO NOT WANT ME FURTHER IN THEIR GEO POLITICS. ACCORDING TO PROCEDURE I SHOULD HAVE RECEIVED MENTAL ILLNESS NOTES AGGRESSION NOTES OF PRESENTING THEM 7 DAYS BEFORE THE TRIAL TO BEGIN IN 14 DAYS OF PRESENTING THEM , NOT MORE THEN 40 DAY OF FOR ONE HOUR SHOWING ME OVER 40 PAGES IN POLICE . YOU SCARED THEM WITH CALLS AND QUESTIONS AND THEY POSTPONED MAY BE OUT OF LEGAL TERMS. I WILL RESPOND ONLY FOR SIGNED DOCUMENTS , INCLUDING ELECTRONICALLY , NOT OPEN ROUTER AND STRANGE WEB PAGES DATA. OTHER HAVE COPY RIGHTS FOR MY WRITINGS AND THERE IS ABUSE ON PURPOSE FOR MY RELATIVES.
I PARTICIPATED IN SOME 30 DECLINES OF EU AND USA MARKETS FOR SOME 2 % OR MORE , THE BIGGEST TURNAROUND IN EU AND USA MARKETS . THE THIRD BIGGEST DECLINE IN USA SO ALL OF YOU KNOW ME . IT IS IMPOSSIBLE DRAGHI, JUNCKER , YELLEN , SCHULZ NOT TO KNOW ME AFTER ANSWERING TO MY QUESTIONS YOU ASKED FOR 3 – 5 YEARS.
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BANK COLLAPSE IN EUROPE , EUR COLLAPSE
EU AND USA ARE NOT EXPORT ORIENTED ECONOMIES AND WITH STRONG DIS BALANCES THEY HAVE TO DE-VALUATE THEIR CURRENCIES SEVERELY. THIS DELETES THEIR CAPITA ESTIMATION AND BANKRUPTS COMPANIES , CITIES , TOWNS AND PEOPLE WITH HIGH FOREIGN DEBT. THERE IS INFLATION ALSO AND PROTESTS FOLLOW.
DRAGHI LED EU TO BANK COLLAPSE THEY TRY TO HIDE . SUPPOSEDLY SOME 40 BN DEPOSITS LEAVE PER DAY BY EUR DECLINE VS DOLLAR AND US STOCK MARKETS IN FLOWS. WITH INTEREST RATE INCREASE IN USA THE OUTFLOW WILL INCREASE. EUR IS AT RECORD LOW FOR ALL TIMES. THERE IS NOW OVER 31 % DECREASE FOR MORE THEN 2 YEARS. DEPOSITS IN ITALY , GREECE , GERMANY , UK PROBABLY LEAVE FOR SAFES , ABROAD. BANKS HAD SOME TRILLION EXPECTED LOSS , SINCE THEN 1 TRILLION DEPOSITS FOR LAST 6 WEEKS AFTER FED , ECB INVENTED CAN CER FOR MY MOTHER AND PEOPLE COMPLETELY LOST TRUST IN THE INSTITUTIONS LEFT EU BANKS , MOSTLY ABROAD. THAT DEPLETES ECB CURRENCY RESERVES THAT ARE SOME 350 BN ACORDING TO DATA AND SIMILAR AMOUNT SHOULD BE IN COMMERCIAL BANKS. OTHER FOREIGN CENTRAL BANKS RETURN THEIR CURRENCY RESERVES IN EUR AND THE CURENCY COLLAPSED. THE COST OF LEFT DEPOSIT FOR REFINANCING FOR 10 YEARS IS NEARLY EQUIVALENT TO THE AMOUNT. THERE IS OUTFLOW BY A TRILLION PER MONTH SO THIS IS LOSS FOR EU BANKS IF MONEY DO NOT RETURN. DRAGHI PREFERRED HIS FRIENDS TO DRAW THEIR DEPOSITS AND LEAVE YOU TO PAY SOME 20 % LOSS FROM YOUR . FOR ANY TRILLION THERE IS ADDITIONAL 20 % LOSS, SO BY NOW 40 % OF YOUR DEPOSITS. NEXT 3 WEEKS AND YOU WILL LOSE UP TO 60 % IF DEPOSITS BY MIRACLE DO NOT RETURN IN EU. SO DEPOSIT RATIONING AND EUR COLLAPSE IS A MATTER OF DAYS AND ECB CANNOT SUPPORT IT ONLY BLUFFS NOT SUCESSFULLY FROM TIME TO TIME TO RAISE IT . SEE HOW PEOPLE TRANSFER AND AFFECT EUR ON MON OR FRIDAY AFTER INVESTIGATING FOREIGN BANKS OR EUR DECLINE AS US BANKS OPEN LAST WEEKS. YOU SEE THAT ECB HAS STRONG INTENTION FOR ILLEGAL BAIL OUT VS THE EU DIRECTIVE THAT REQUIRES BAIL IN FOR SOME 8 % LOSS. THE EC STARTED TO VIOLATE THEIR LAWS FROM NOW. SO YOU WILL PAY ALL LOSS OF DRAGHI. THIS IS CRIMINAL BEHAVIOR OF ECB GOVERNOR SO THEY TRY TO TAKE ADVANTAGE BY PUSHING ME IN MENTAL INSTITUTION BEFORE I DO THAT FOR THEM SO RAISE ALL THESE QUESTIONS AGAIN PUBLICLY FOR EVIDENCE FOR THEM. UK IS ALSO IN CURRENCY CRISIS WITH SOME 39 % DEVALUATION LAST 2 AND HALF YEARS. STILL EURO ZONE GROSS EXTERNAL DEBT INCREASES TO 13 TRILLIONS WITH A LOT OF TAKEN LOANS IN USA QE FOR GDP OF 11 .5 TRILLIONS FOR 2015 THAT IS SOME 17 % DECLINE IN USD FROM 2014 GDP , THE UK INCREASES TO 6.2 TRILLIONS OUT OF 2 .8 TRILLIONS GDP. SO THE CURRENCY CRISIS IS DEEP IN EU , UK . THE LOSS OF WEALTH IS SEVERE AS ONE SHOULD COUNT EXPORTS AND CAPITAL MOVEMENTS FOR 10 YEARS THAT IS CLOSE TO GDP , SO CHECK AND CONSIDER CURRENCY DECLINE AS LOST CAPITAL IN SIMILAR % FOR NEXT 10 YEAR , IF CHANGE IS EXPECTED IT WOULD TAKE PLACE NOW . USA OVER CONSUMED FOR 2 DECADES TO PROVIDE RESERVE TO THE WORLD AND THEY HAVE TO RETURN PRODUCT IF NOT CHEAT. USA HAVE SHARE BUBBLE AS RICH HOLD NEARLY ALL SHARES OF 25 TRILLIONS THAT ARE OVER EVALUATED. THEY HAVE SOME BY 2 TRILLION DEFICIT IN HOUSING FINANCING AND PENSION FOR OVERESTIMATED RETURN , CHECK HEALTH. SO TRUMP WANTS TO TAKE SOME 6 TRILLION DEBT NEXT YEARS THAT WITH BUYBACK MADE SOVEREIGN AND CORPORATE BONDS CLOSE TO UNSUSTAINABLE TO FINANCE BUBBLE. THE DATA OF EU AND USA AND ECB AND FED IN PARTICULAR ARE ALSO NOT CREDIBLE.
HOW ECB PREVENTS REVEALING BANK COLLAPSE
MARKET WATCH ARTICLE SAYS Target-2 has grown into a gigantic bailout mechanism under which Germany, through its central bank, extends interest-free credit without a due repayment date and without economic conditions to the central banks of some of the world’s most heavily indebted nations. The Bundesbank’s claims on the ECB under Target-2 have increased over the past 18 months to a record level, surpassing the sums outstanding at the previous height of the euro debt crisis in August 2012. The Bundesbank’s ECB claims as of the end of November were €754 billion, compared with sums below €500 billion in 2014 and the previous record €751 billion in August 2012. These claims now make up half of Germany’s net foreign assets of €1.5 trillion, which have themselves increased enormously since the euro was launched in 1999.
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U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 4
USA AND EU TURN INTO LEMON ECONOMIES THAT CAUSE CIVIL WAR SEARCHES AND GDP PER PERSON DECLINE
AS THEIR LEADERS SIGNAL TO HAVE UNDERSTANDING OF TRAGIC DATA AND START TO INVENT VERY POSITIVE RESULTS. THEY INTEND TO SELL OVERESTIMATED ASSETS TO YOU. WHEN THE RESULTS ARE SURPRISINGLY HIGH THE SHARES IN EU AND USA DECLINE CONTROLLED FRO CURRENCY. THAT LOST TRUST IN EU GOVERNMENTS AND USA THAT LED TO RESIGNATION OF UK , IT , FR AND GERMANY EXPECTED AND REGULAR CHANGE IN USA WITH SOME MY SUPPORT FROM COMMENT , INCLUDING BREXIT CHANGE IN SURVEYS AS YOU KNOW DE-MOTIVATES ECONOMIC AGENTS AND THE CORRECTLY ESTIMATED GDP PER PERSON SHOULD DECLINE. THAT LEAVES SOME 300 EUR AVAILABLE PER PERSON PER MONTH IN EU AND USD MIDDLE CLASS. EVERY TIME THE EUR IS BELLOW 1. 10 THE EU CITIZENS GO FOR PROTESTS. THE EC , ECB RELEASE TV , CONTENT AND ADULT CONTENT IN THAT CASES . THERE IS SOME CORRELATION WITH SUPPOSEDLY ARAB TERRORISM IN FRANCE , BELGIUM , GERMANY IN THAT CASES. THERE ARE HIGH CIVIL WAR GOOGLE SEARCHES IN THAT CASES FOR SOME MILLION PER IT , FR , UK ,DE PER DAY . A CIVIL WAR MAY HALF EU GDP IF AGENTS PROTEST AND DO NOT WORK THAT MAKES IT CLOSE TO 10 000 NORMAL FOR OTHER COUNTRIES WITH NO GOVERNMENT TRUST IN THE WORLD. THAT IS 25 % LOSS FOR CAPITAL SUPPORTED BY GOVERNMENTS AND 75 FOR HOUSING , ROADS AND HUMAN CAPITAL OF POPULATION TO BE HALVED. USA MIDDLE CLASS AND EU WILL AVAIL BY 150 EUR. USA AND EU DEVIATE FROM REPUTATION AS THEY INVENT AND REJECT MY FATHER , MY MOTHER INVENT CAN CER DIAGNOSIS FEW WEEKS LATER , AND NOW MENTAL ILLNESS FOR ME.
USA WILL TRY TO SUPPORT IN EQUILIBRIUM
THE ATTEMPT TO JUMP FROM DECLINE SEEMS EXTREMELY UNSUCCESSFUL.
USA CAPITAL WILL TRY TO SELL YOU THE BUBBLE SHARE AS RICH HOLD NOW SOME 25 TRILLIONS , NEARLY ALL WITH SOME 10 TRILLION BUY BACK. WITH THIS DEBT TO RETURN TO STABLE GROWTH THEY NEED TO REDUCE THEIR DEBT TO SOME 90 % AS FIRST PAPER ESTIMATES , SO THIS IS HALF OF FED HOLD BONDS TO BE BURNED. STILL AS CURRENCY RESERVES THE TRUST IN USD WILL DECLINE WITH HUGE CURRENCY RESERVES HOLD . SO THE SOVEREIGN AND CORPORATE BONDS ARE NEARLY TO UNSUSTAINABLE LEVELS AND FURTHER DEBT WILL MAKE STEEP DECLINE OF BOND PRICE AS CREDIT RATING AGENCIES SHOW IN TABLES.
STOCK MARKET PROPPING , WAS UNSUCCESSFUL AND IS OVER. FED EXTENDS OPEN MARKET OPERATIONS TO 468 BN DESPERATE AT END YEAR SOME 120 BN INCREASE AS NORMAL LEVEL IS SOME 60 BN . BUYBACK STOOPED LAST WEEK AS CORPORATE BONDS YIELDS STATED TO JUMP. ANY WAT TRUMP RALLY WAS NOT PROFITABLE AS SHARES ADDED LESS THEN TRILLION , CORPORATE BONDS DECREASED BY TRILLION , AND SOVEREIGN BONDS BY 0.6 TRILLION. DOLLAR CHANGE MOSTLY VS EUR AND POUND. THEN THERE WAS CORRECTION IN OPPOSITE DIRECTION FROM MID DECEMBER BY 0.4 TRILLIONS FOR STOCKS AND BONDS AS FED INCREASE OPEN MARKET OPERATIONS TO PREVENT DECLINE TO EXTREMELY HIGH LEVELS THEY WILL NOT HOLD. STOCK BUBBLE IN USA TURN OUT NOT SUCESSFUL AGAIN , BLUFF FOR GROWTH , ALL DATA , COMPANIES ALSO WILL possbly SHOW STRONG SURPRIZING RESULTS . SEE OTHER STANDARD THAt considers one off costs that are similar for some periods. IT IS NOT IM POSSIBLE FED FROM IR RATE INCREASE TO JUMP TO PRINTING MONEY TO SUPPORT BUBBLE SOON.
USA NOT LIKELY TO TAKE DOUBLE RISK TO LEND TO EU BANKS A TRILLION PER MONTH MONEY IN EUR TO STOP BANK RUN IN EUR , THAT MAY HALF FOR SUCH A RISK AND RISK WITH USA BUBBLE WITH ANOTHER TRILLION FOR 20 – 30 PERCENT . THAT WILL DELETE THE REST OF USA BANKING SYSTEM AS FROM PETROLEUM THERE IS SOME 250 BN LOSS FROM FRANKING UNPROFITABLY THAT IS SUBSIDIZED , THE BONDS AND SHARE 0.6 TRILLION LOSS HOLD IS TO BE WRITTEN OFF, OVER INVESTMENT AND OVERCONSUMPTION BY US QE BAD LOANS WILL FOLLOW NEXT TO PETROLEUM PRICE WAR.
PRISONER DILEMMA WITH WALL AMONG THEM OF BAD REAL DATA. NO COOPERATIVE AS BOTH UNIONS ARE IN BAD STATE . THEN USA SHORTS EU. SUPPORT OF EUR BY USD AS BUYING FOR CURRENCY RESERVE IS UNLIKELY TO BE SUCCESSFUL AND VERY RISKY AS ECB DOES NOT AVAIL WITH MUCH EXCESS RESERVES DUE TO NEGATIVE RATES . TARGET 2 RESERVES ARE ALSO DEPLETED , ESPECIALLY IF LAST MONTH OF BANK RUN IS INCLUDED. BOTH UNIONS FINANCIAL INDICATORS DECLINE FAST PROPPED BY MONEY INFLOWS AND NO TRUST BY AGENTS.
WITHOUT CORPORATE BONDS , THERE IS NO FINANCING FOR BUYBACK AND SHARES STARTED TO DECLINE. FED PLAYS WITH CURRENCY RESERVES AS EXCHANGE RATE COMPENSATE SHARE LATELY , INFLOW OF EU DEPOSITS AND BUYBACK FUNDS , AS WELL AS OPEN MARKET OPERATIONS TO PROP RECENT STOCK BUBBLE. BUYBACK STOPS AGAIN , OPEN MARKET OPERATIONS WILL DECLINE . CNN SENTIMENT FROM EXCEED GREED IS CLOSE TO NEUTRAL . SO FLOW ANALYSIS SAYS DECLINE IS INEVITABLE.
ASDASFSD - 08.01.2017 г. 20:31:27
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U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED
AS FOR PREPARING THE CASE IS USED CLASSIFIED INFORMATION , NO ONE SENDS ME THE DOCUMENTS FO ACCUSING ME THAT I WANT TO COMMIT A SUICIDE. ONLY 2 PAGES OUT OF 40 I SHOULD RECEIVE BY LAW. DRAGHI JUNCKER , YELLEN HAVE ARRANGED I TO BE ARRESTED WITHOUT GIVING ME ANY DOCUMENTS TO HIDE ALL CONNECTIONS TO THEM , B G NATIONAL BANK AND GOVERNMENT. GO IN COURT AND ASK TO SEE DOCUMENTS NOW AS I WAS NOT ALLOWED TO TAKE THEM AS LAW REQUIRES 7 DAYS IN ADVANCE . B G PREMIERS , PRESIDENTS, CENTRAL BANK ARE AFRAID OF THESE DOCUMENTS SO THEY PREPARED BRIBED COURT TO IMPRISON ME IMMEDIATELY AND COVER THE CASE FOR CREATING BUBBLE IN USA AND EU AND STEALING YOUR MONEY , INCLUDING DEPOSITS AND EU FUNDS AS WE ARE IN MORE THEN 10 YEAR DEEP CRISIS IN THESE TWO UNIONS.
МОЛБА
ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛО ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
ДЕЛО НОМЕР 22594/2016
9 С-В
БУЛ ДРАГАН ЦАНКОВ
КАТО ЛИЦЕ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ
НА 10. 01.2017 Г
ОТ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЧИНКОВ
ОЧАКВАМ ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗ ОТГОВОР.
МОЛЯ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛО ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
- ПРИЗОВКАТА МИ Е ПРЕДАДЕНА ОТ ЛИЦАТА , С КОИТО ИМАМ ПРОФЕСИОНАЛЕН И СЕМЕЕН КОНФЛИКТ В НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКУЕМИЯ 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ ЗАКОНА , БЕЗ ПРОЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКАТА ОТ 42 ЛИСТА.
ОТНОСНО ПРЕПИСКАТА , ПОЛИЦИЯТА ИЗИСКА СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИ ВЪПРОСИ 18.11.2016 , БЕЗ ДА МИ ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ С ДОКУМЕНТИТЕ , ПОРАДИ ИЗЛИЗАНЕТО ИМ В ОТПУСК НА СЛЕДВАЩЯ ДЕН. КАТО БИВШ СЛУЖИТЕЛ НА БНБ ИНФОРМАЦИЯТА Е КОНФИДЕНЦИАЛНА И НЕ МОГА СВОБОДНО ДА ПРЕДОСТАВЯМ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ.
МОЛЯ ДЕЛОТО ДА СЕ ОТЛОЖИ , ЗА ДА МОГА С ИЗБРАНИЯ ОТ МЕН АДВОКАТ ДА ПОДГОТВЯ ЗАЩИТА В АДЕКВАТЕН СРОК , ДА СЪБЕРА ДОКАЗАТЕЛСТВА , ПОРАДИ СЕРИОЗНИ ПРОЦЕДУРНИ НАРУШЕНИЯ , БЕЗ ПРЕДОСТАВЕНО НА МЕН ЗАЯВЛЕНИЕ В 7 ДНЕВЕН СРОК. НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЛО БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ.
НЕ МОГА ДА СЕ ЯВЯ БЕЗ ДА СЪМ СЕ ЗАПОЗНАЛ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО , КАТО ДЪРЖА НА ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ ЗА АДЕКВАТНА ИНФОРМАЦИЯ , ПРЕДОСТАВЕНА НА СЪДА В 14 ДНЕВЕН СРОК.
ПРЕДПОЛАГАМ , ЧЕ ИМА УМИСЪЛ В НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕТО , И ОБВИНЕНИЕТО НЕ СЕ ПОЗОВАВА НА НИКАКВИ РЕАЛНИ ДОКУМЕНИ И ФАКТИ.
ОТ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЧИНКОВ
ТЕЛ 0877766801
ОЧАКВАМ ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗ ОТГОВОР.
Чл. 158. (1) Съдът изпраща преписи от искането за задължително настаняване и лечение на лицето, чието настаняване ще се разглежда. Лицето може в 7-дневен срок да направи възражение и да посочи доказателства.
(2) Съдът разглежда делото в открито заседание с участието на лицето в 14-дневен срок от постъпване на искането.
05.01.2017
G E 0 R G 1 C H H 1 N K 0 V
U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 5
B G
G E 0 R G 1 C H H 1 N K 0 V
I INVENT ALL CITIZENS OF B G AND JOURNALIST TO ATTEND THE FAKE COURT CASE FOR ANNOUNCING ME MENTALLY ILL AND DANGEROUS FOR IMPRISONING ME FOR NOT REVEALING CRITICAL FOR BG GOVERNMENT , B N B , EC , ECB , FED CRITICAL INFORMATION .
THERE WILL BE B G COURT CASE FOR ANNOUNCING ME MENTALLY ILL AND DANGEROUS FOR PEOPLE BY FED AND ECB REQUEST TO GET RID OF ME ON 10 JAN 2017. RAISE PUBLIC INVESTIGATION WHY B G GOVERNMENT , PRESIDENT , EC , ECB ,FED PREPARED NOW THIS CASE. REQUIRE PROSECUTORS DOCUMENTS AS THEY ARE NOT CLASSIFIED AND NOT PRESENTED TO ME.
ACCORDING TO PROCEDURE I SHOULD HAVE RECEIVED MENTAL ILLNESS NOTES AGGRESSION NOTES OF PRESENTING THEM 7 DAYS BEFORE THE TRIAL TO BEGIN IN 14 DAYS OF PRESENTING THEM , NOT MORE THEN 40 DAY OF FOR ONE HOUR SHOWING ME OVER 40 PAGES IN POLICE . YOU SCARED THEM WITH CALLS AND QUESTIONS AND THEY POSTPONED MAY BE OUT OF LEGAL TERMS. I WILL RESPOND ONLY FOR SIGNED DOCUMENTS , INCLUDING ELECTRONICALLY , NOT OPEN ROUTER AND STRANGE WEB PAGES DATA. OTHER HAVE COPY RIGHTS FOR MY WRITINGS AND THERE IS ABUSE ON PURPOSE FOR MY RELATIVES.
LOOK MY FAMILY LIVES , HEALTH AND PROPERTY NOT TO BE ENDANGERED FURTHER IN NEXT MONTHS . FOLLOW MY CASE IF I AM WITH MENTAL IMPRISONMENT FOR 3 MONTHS IN A MONTH .
START INVESTIGATE FROM MY WARNINGS IN 2007 THAT BG NATIONAL BANK IS PREPARING A BUBBLE CRISIS WHEN I WAS RESEARCHER THERE . INVESTIGATE B G GOVERNMENT , PRESIDENT , B N B GOVERNORS , B N B RESEARCHES AND THEIR ENVELOP EC AND ECB FOR THEIR PARTICIPATION IN PREPARING 2009 CRISIS AND A BUBBLE CRISIS NOW THAT IS EXTREMELY SIMILAR. ALSO THE POLICYMAKERS COMING AFTER THEM AT THESE POSITIONS. THIS IS HOW I KNOW SO MUCH FOR THESE INSTITUTIONS. ASK THEM PUBLICLY ALL RAISED QUESTIONS IN THESE LETTERS AGAIN IF THEY MADE THEM PUBLIC. CHECK ALL THEIR PROPERTY AND TRANSACTION AS THEY CHECK ME FOR ANY ILLEGAL ACTIVITIES. FROM B N B
THE PROCESSES FOR ANNOUNCING ME MENTALLY ILL IS PUBLIC SO YOU ARE INVITED FROM NOW TO START INVESTIGATIONS ON THE CASE. THE POLICYMAKERS INVOLVED ARE CHOBANOV, ORESHARSKY, PARVANOV, BORISSOV, DYANKOV , B N B NENOVA, ANDEY VASSILEV , STOEVSKY , KARAGYOZOVA, TZALINSKY., KUNEVA, GEORGIEVA. ASK FOR FALSIFIED RESEARCH ?
NOW MY PARENTS FIND WRINGS THAT CANNOT BE PROVEN TO BE BY ME AND MAY BE PUSHED VIA INTERNET TO THEM. I PROVIDED COPY RIGHTS . STILL SOME SITE ARE STRANGE.
IT COMES AFTER POLICE CALL TO MY PARENTS FOR MY PARTICIPATION IN BG PROTESTS SOME TIME AGO , REQUIRING TO BE ARRESTED AS MENTALLY ILL OR HALF APARTMENT VALUE TAKEN FROM THEM AS COSTS FOR MY TREATMENT , THERE IS NOW URGENT REQUEST AGAIN. THE TRIGGER IS THAT ECB IS IN BANK RUN AND FED ENDS SHARE BUBBLE , THERE IS SOVEREIGN BOND CRISIS AS WELL WITH THUMP ARRIVAL AND B G COMMISSIONER PUT CLOSE TO EU FUND THAT ENDANGER EU SOVEREIGN BONDS GUARANTEED BY THE EU FUND FOR UP TO 1 TRILLION , ESPECIALLY ITALY THAT WAS NOT REALLY SUCCESSFUL TO BAIL OUT A BANK. THEIR DEBT IS HIGH TO COVER EVEN GUARANTEED DEPOSITS.
SO AS I AM UNDER ALL POSSIBLE ATTACKS , PLEASE ALSO RAISE THESE QUESTIONS PUBLICLY FOR LEGAL PROOF. LETTERS REFER TO AND WARN FOR CORRUPTION AND PREPARED 2009 BUBBLE CRISIS IN ADVANCE. THESE POLICYMAKERS WILL NOT CLEAN THEIR NAMES BY ARRESTING ME SO ASK THEM FOR THE REVEALED BY THEM CLASSIFIED INFORMATION
BG PRESIDENT LETTER PARVANOV TO RADEV
PREMIERS BORISSOV ONWARDS
DANS
EUROPEAN COMMISSION AND ECB
BNB CAUSED A BUBBLE CRISIS IN 2007 ON PURPOSE.
WHY DOCUMENTS ARE PROVIDED TO POLICE WITH HIGH LEVEL OF SECURITY BY ECB, EC, BNB ? POLICE CLAIMS THEY HAVE THE SAME LEVEL OF SECURITY AS PRESIDENT AND NATIONAL BANK.
POLICE OFFICERS LUBENOV , DIMITROV 3RD POLICE OFFICE S 0 F 1 A .
PROSECUTOR IANKULOV
IN SEPTEMBER POLICE OFFICER PANAIOTOV 3RD POLICE OFFICE WANTED TO ENTER IN MY COMPUTER DATA WITH ANOTHER OFFICER IN S 0 F1 A MALL FOR ILLEGAL ADULT CONTENT OR THREATENING NATIONAL SECURITY THAT MAY BE A CRIME.
SO EC , ECB B G GOVERNMENT , NATIONAL BANK ABUSE POLICE POWER , CONTROL AND PROVIDE HEALTH INSURANCE , CUSTOMS , SECRET GOVERNMENT LETTERS AND OTHER DATA OFFICIALLY AND WITH INTERNET LINKS PROBABLY . MY PARENT HAVE FOUND AT INTERNET SITE I DO NOT EVEN KNOW FOR WRITING REFERRING TO ME. PROBABLY BRIBED PSYCHIATRISTS HAVE PROVIDED DIAGNOSIS AND TREATMENT WITHOUT EVEN KNOWING ME. THIS IS HOW IN THE LAST 3 MONTHS A FAKE DIAGNOSIS FOR CANCER FOR MY MOTHER WAS ALSO INVENTED BY EC AND ECB IN CRISIS , BG NATIONAL BANK AND BG GOVERNMENT TO GET RID OF ME FOR INFLUENCING THE FINANCIAL MARKETS SUBSTANTIALLY FOR REVEALING THEIR CRIMES.
SO COMPLETE PUBLIC INVESTIGATION NOW.
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U R G E N T MENTAL ILL IMPRISONMENT BY ECB , FED 6
THE COURT IS OPEN , SO START ASKING QUESTIONS NOW . I WILL INVITE SOME OF THESE PEOPLE AS WITNESSES. THEY BASE THE MENTAL ILLNESS CASE ON PROFESSIONAL ISSUES THAT TURNS INTO FAMILY THAT IS FORBIDDEN BY LAW. I AM NOT MENTALLY ILL , NEITHER I INTEND TO HURT SOMEBODY.
ASK CURRENT B N B GOVERNORS AND BG GOVERNMENT WHAT HAPPENS TO SPECULATIVE RATING BANKS AS DEPOSIT RATE CANNOT COVER RISK ? WHAT IS SP RATING FOR BG GOVERNMENT AND CORPORATIONS. SEE HOW AU BANKS IN SERBIA , HUNGARY ,SEE ALSO GREECE BANKS , BALANCES ARE HALF EMPTY ON ONE SIDE AS BIG NON GUARANTEED DEPOSITS LEAVE. ARE DEPOSITS AND CREDIT DATA CORRECT ? DO THEY HAVE LEGAL OBLIGATIONS FOR THESE DATA ?
ARE DATA FOR GROWTH REAL WITH DECLINE IN PRICES AND HOW ?
IS B G AND GREECE POPULATION LEAVING BY HALF MILLION FOR FEW YEARS ? IS THERE MONEY WASHING BY M TEL AS THEIR SITE VISITS ARE HALF OF VIVA AND GLO BUL. OUT OF 7 MILLION , 5 ARE NOT KIDS AND OLD ANS SOME 20 % ARE POOR SO 4 MILLION CUSTOMERS REMAIN , AS 1 IS NEEDED FOR PAYING THE COSTS.
IS IT TRUE THAT WITH HIGHLY SPECULATIVE RATING THE HISTORICAL DEFAULT RATES ARE SOME 40 – 50 % AND CHECK PAPERS OF RATING AGENCIES HOW FAST SUCH EVENTS HAPPEN.
I MAY STOP WRITING SOON , INVESTIGATE BG GOVERNMENT AND CENTRAL BANK AND SURVEILLANCE TELECOMS IN THIS CASE. WHY EU POLITICIANS HAVE TO 4 % TO 15 % APPROVAL IF THEY ARE NOT STUPID ENOUGH TO REVEAL ALL THIS INFORMATION TO YOU AND STEAL FROM YOU . THAT IS WHY THEY ORGANIZED THIS DRAMA FOR ME AND YOUR ECONOMY. INVESTIGATE THEM AS SO INCOMPETENT IS NOT OCCASIONAL , SOMEONE WANTED PEOPLE TO TAKE RISK AND ONLY CHEAP POLITICIANS IN US AND EU AGREED SO THAT TO DEVIATE AND STEAL EVERYTHING POSSIBLE FROM YOU THE LAST TIME . THIS IS THE LAST TIME SO FIGHT FOR YOUR RIGHT.
EC , ECB , FED USUALLY TRY TO BLACKMAIL SOMEONE WITH PHYSICAL THREATS FOR RELATIVES AS IN 2009 BG CENTRAL BANK WHEN THE FIRST BUBBLE WAS ORGANIZED AND SHARE ROBBED IN FRONT OF ME. NOW ECB FED LOOK FOR SOMEONE FOR EU FUNDS OF 1 TRILLION OR BANKS DEPOSITS DIRECTIVE OR FED FOR BANKS BAIL OUT . THEY START FROM CHEATING IN BUSINESS AND PREPARE MANY PEOPLE FOR ORGANIZED CHEATING AS THEY ARE NOT COMPETITIVE ANY MORE AND THEIR DATA ARE COMPLETELY INVENTED. THEY HOWEVER NEED TO INCREASE THE ASSETS SHARE AS I WARNED YOU . US CITIZENS AND FOREIGNERS DO NOT WANT USA SHARES
THEY CANNOT KI LL ME STRAIGHT FOR REVEALING BG NATIONAL B A N K AND GOVERNMENT AS THEM ARE CORRUPTED AND THEY INVENTED A CAN CER DIAGNOSIS FOR MY MOTHER AGAIN.
SO INVESTORS KNOW EU AND USA BANKS ARE DE VALUATED WITH BONDS HOLD BY THEM , . EUR DECLINES CRITICALLY , EU DEPOSITS ALSO LEAVING VERY FAST THE BANKS FOR ABROAD.
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