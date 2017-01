Фенове почетоха Джордж Майкъл в лондонски клуб (СНИМКИ)

Стотици фенове се събраха в клуб в централната част на Лондон, за да почетат паметта на певеца Джордж Майкъл, който почина на Коледа на 53-годишна възраст, предаде Ройтерс.

В чест на Майкъл група изпълни някои от най-големите му хитове пред събралите се млади и по-възрастни почитатели. Феновете почетоха своя идол в клуб "Тропикана бийч" в Сохо, кръстен на хита "Club Tropicana" на популярния в средата на 80-те години дует "Wham!", част от който беше Джордж Майкъл, преди да се впусне в самостоятелна кариера.

Who's joining us for our George Michael Tribute Party tonight? Doors open from 5pm. pic.twitter.com/bkMgZ4n3wD

В честването са се включили повече хора, отколкото са очаквали организаторите. Част от феновете са пристигнали от Гърция, Италия, Виена, Германия и САЩ.

Showing some support at #Tropicana tonight for an evening to celebrate the life of @GeorgeMichael 💔 RIP pic.twitter.com/v68OXMFUb3