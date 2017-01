Доналд Тръмп: Аз съм голям фен на разузнаването

Избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е голям фен на разузнаването, в съобщение в Twitter, публикувано час преди началото на изслушването в Сената на началниците на разузнавателните служби по въпроса с руската намеса в американските президентски избори, предаде Франс прес.

ЦРУ: Русия е целяла да помогне на Тръмп да спечели изборите

"Медиите лъжат, така че да изглежда сякаш съм против разузнаването, а всъщност аз съм му голям фен", написа Тръмп в Twitter.

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan!