За да не падате на леда, ходете като пингвини (ВИДЕО)

Немски травматолози посъветваха хората да ходят като пингвини, за да не се подхлъзнат по тротоари и други настилки, след прогнозата за температури под нулата в цялата страна през идните дни, предаде Ройтерс.

Съобщението беше публикувано на сайта на немското Дружество на ортопедите и травматолозите. В него се казва още, че за да ходят като пингвини, хората трябва да наклонят торса напред, за да се пренесе центърът на тежестта върху предния крак.

What's the best way to balance on ice? Walk like a penguin. https://t.co/CB7mANwFoh pic.twitter.com/SNNuOGpxic