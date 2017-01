Шварценегер наследи Тръмп в „Стажантът"

Когато милиардерът и новоизбран президент на САЩ Доналд Тръмп беше водещ на популярното американско предаване „Стажантът", той елиминираше участници с превърналата се вече култова реплика „Уволнен си!".

След като магнатът бе избран за президент овакантеният пост в предаването заема не кой да е, а бившият губернатор на Калифорния и екшън герой Арнолд Шварценегер. Той обаче променя репликата на Тръмп. Тя вече е: „Ти си терминиран!" (You're Terminated!), заигравайки се с емблематичния филм с негово участие „Терминатор".

Шварценегер направи сефтето на новата реплика в първия епизод на предаването, в което участници този път са известни личности.

The first one wasn't easy. But you know the line now, and the celebs know my expectations. Take risks, give everything. #CelebApprentice