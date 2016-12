Тръмп: САЩ трябва да разширят ядрения си потенциал

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да разширят ядрения си потенциал, предаде ДПА.

"САЩ трябва значително да укрепят и разширят ядрения си капацитет докато светът не се вразуми по отношение на ядрените бомби", написа Тръмп в Туитър.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes