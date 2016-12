Джоан Роулинг работи над два нови романа

Британската писателка Джоан К. Роулинг работи над два нови романа, предадоха световните информационни агенции и сайтове. Това съобщи авторката на книгите за Хари Потър в Туитър.

Джоан К. Роулинг коментира съобщение на жена, която я пита дали ще издава нова книга, като написа: "Сега работя върху нея (буквално)". На въпроса под чие име - своето или псевдонима Робърт Галбрейт ще бъде, писателката отговори: "По една от двамата, но не съм сигурна коя от тях ще излезе първа. Ще ви уведомя веднага, щом я направя".

One of each, but I'm not sure which will come out first. I'll let you know as soon as I do! https://t.co/gFF8UZmq5W