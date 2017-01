Шестима мъртви тийнейджъри бяха открити в градинска барака в Германия

Труповете на шестима тийнейджъри бяха открити в градинска барака в баварския град Арнщайн, предаде ДПА.

Младежите са намерени от собственика на бараката, чийто син и дъщеря са сред жертвите.

Групата момчета и момичета на възраст между 18 и 19 години била на частно парти в градината предишната вечер. Мъжът отишъл да провери дали всичко е наред, тъй като не се бил чувал с децата си цялата вечер.

MORE: Bodies of six teens found in garden shed in Germany's Bavaria after a private party https://t.co/OldiAEdvsP