Вкусовете се променят - ще пием бира с вкус на бисквити

Базираната в щата Вирджиния пивоварна The Veil Brewing Co. съобщи, че е създала бира i вкус на бисквити Орео. Това става ясно от профила на компанията в Instagram, която пусна късно снощи новия продукт, наречен Hornswoggler.

Пивото е с добавени шоколад и мляко и без да е масово опитано, вече е хит сред любителите на бира и десерти. То ще е доста сладко, тъй като производителите предупреждават за "някои остатъчни ферментиращи захари в бирата".

Info just posted about today's can inventory, Oreo Hornswoggler draft, food truck, etc here:https://t.co/f4S3xML57u #rva #scottsaddition pic.twitter.com/U8B8g0xa2e