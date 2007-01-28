Програмата на ЧЕЗ за работа и спиране на тока от 30.01- 03.02

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 януари - 03 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.



Кюстендилска област

Община Бобов дол

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол: 009065 „Георги Димитров" до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2

На 30.01.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Съоръжения на ТЕЦ Бобов дол - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 30.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Съоръжения на ТЕЦ Бобов дол - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Бабино

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Двадесет и Седми октомври 2; Малчика 54, 55, 54, 55, 56, 26 56, 54, 55, 55 55, 56, 56 56, 57, 57 57, 57 58, 58, 58 58, 59, 59 59; Свилен Русев 36, 37, 57, 58, 59, 57 57, 58 58, 59 59, 59

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 17; Георги Димитров Кафе; Двадесет и Седми октомври 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 33, 13, 13 13, 14 14, 15 15, 19 19, 2, 22 22, 24; Димитър Благоев 31Еп, 18, 31, Еп-31, 12, 14, 15, 16, 18, 18 18, 2, 22, 31 Еп-31, 4, 6, 8; Иван Вазов 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 13, 13, 14 14, 15, 17 17, 18, 24; Никола Й. Вапцаров 12, 17, 27, 1, 2 12, 27 27, 4; Осми март Клуб, Магазин; Свилен Русев 49, 49

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2; Цар Симеон 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 6, 7, 8, 9

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол 009065 Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Бабино

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Двадесет и Седми октомври 2; Малчика 54, 55, 54, 55, 56, 26 56, 54, 55, 55 55, 56, 56 56, 57, 57 57, 57 58, 58, 58 58, 59, 59 59; Свилен Русев 36, 37, 57, 58, 59, 57 57, 58 58, 59 59, 59

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 17; Георги Димитров Кафе; Двадесет и Седми октомври 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 33, 13, 13 13, 14 14, 15 15, 19 19, 2, 22 22, 24; Димитър Благоев 31Еп, 18, 31, Еп-31, 12, 14, 15, 16, 18, 18 18, 2, 22, 31 Еп-31, 4, 6, 8; Иван Вазов 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 13, 13, 14 14, 15, 17 17, 18, 24; Никола Й. Вапцаров 12, 17, 27, 1, 2 12, 27 27, 4; Осми март Клуб, Магазин; Свилен Русев 49, 49

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол 009065 Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход Дупница, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 5, 72, 72 72, 73 73; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2; Цар Симеон 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 6, 7, 8, 9

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол 009065 Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2

На 01.02.2017 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Бабинска Река Іх-59 026002; Горна Козница; Местност Абрашица; Коркина; Коркина Админ. сграда, Къща, Магазин, Поща, Съвет, Търгов. сграда, Фурна-Осв., Хранит. Магазин, Хранит. Стоки, Черква, Дървод. Цех, Къща, ТП Мачтов, Къща, ТП Разлона, ТП селото; Х-21, Кв. 2; Мала Фуча; 44 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 01.02.2017 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Бабинска Река Іх-59 026002; Горна Козница; Местност Абрашица; Коркина; Коркина Админ. сграда, Къща, Магазин, Поща, Съвет, Търгов. сграда, Фурна-Осв., Хранит. Магазин, Хранит. Стоки, Черква, Дървод. Цех, Къща, ТП Мачтов, Къща, ТП Разлона, ТП селото; Х-21, Кв. 2; Мала Фуча; 44 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Бабино

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Васил Чучуков 10; Двадесет и Седми октомври 2; Младост 1, 3, 5, 6, 8, 9; Пролет Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 4; Свети Спас 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 2А, 3, 4, 5; Стубело 1

На 01.02.2017 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Бобов дол Александър Костадинов 1, 10, 8; Александър Стамболийски Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Алекси Янев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8; Бачо Киро 1, 3, 4, 5, 6, 8; Васил Демиревски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 27, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Чучуков 10, 14, 4, 6, 8; Вела Пеева 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 6, 61, 8, 131, Железария, Кабинет, Магазин, Топливо, 1, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 229, 233, 235, 237, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Механа, 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 144, 147, 15, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Двадесет и Седми октомври 2; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Дъбрава 10, 11, 11А, 12, 13, 2, 22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Еделвайс 11, 13, 16, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 9; Здравец 1; Йорданка Николова 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 12 Кафе, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Кирил Стаменов 6; Кокиче 1, 3, 4, 7; Митко Палаузов 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Негулица 10, 12, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 9, 14, 7, 8, 9; Никола Й. Вапцаров 12, 4; Осми март 17; Отец Паисий 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Парцел-11, Кв. 39 ПИ 019035, М. Цаган Райко Даскалов 10, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 6, 68, 7, 9; Рила 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 29, 37, 39, 41, 45; Самуил 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Свети Спас 10, 2, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38; Хаджи Димитър 10, 16, 4, 8, 2, 3, 5, 6; Цаган 1, 2, 3, 4; Юри Гагарин 10, 11, 19, 2, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Явор 10, 2, 4, 6, 8, 6

На 01.02.2017 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Бобов дол Александър Костадинов 1, 10, 8; Александър Стамболийски Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Алекси Янев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8; Бачо Киро 1, 3, 4, 5, 6, 8; Васил Демиревски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 27, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Чучуков 10, 14, 4, 6, 8; Вела Пеева 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 6, 61, 8, 131, Железария, Кабинет, Магазин, Топливо, 1, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 229, 233, 235, 237, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Механа, 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 144, 147, 15, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Двадесет и Седми октомври 2; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Дъбрава 10, 11, 11А, 12, 13, 2, 22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Еделвайс 11, 13, 16, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 9; Здравец 1; Йорданка Николова 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 12 Кафе, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Кирил Стаменов 6; Кокиче 1, 3, 4, 7; Митко Палаузов 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Негулица 10, 12, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 9, 14, 7, 8, 9; Никола Й. Вапцаров 12, 4; Осми март 17; Отец Паисий 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Парцел-11, Кв. 39 ПИ 019035, М. Цаган Райко Даскалов 10, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 6, 68, 7, 9; Рила 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 29, 37, 39, 41, 45; Самуил 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Свети Спас 10, 2, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38; Хаджи Димитър 10, 16, 4, 8, 2, 3, 5, 6; Цаган 1, 2, 3, 4; Юри Гагарин 10, 11, 19, 2, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Явор 10, 2, 4, 6, 8, 6

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Александър Костадинов 1; Двадесет и Седми октомври 2; Иван Вазов 90, 48, 89, 90, 91, 90; Комсомолска 89, 90, 91, 1, 90; Стефан Стамболов 44, 48, 44, 44 44

На 01.02.2017 г. /10:30 - 14:30 ч./ - Община Бобов дол град Бобов дол; улици: Васил Коларов 6, 7, 8, 5 5; Стефан Стамболов 1

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол 009065 Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход Дупница, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 5, 72, 72 72, 73 73; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2; Цар Симеон 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 6, 7, 8, 9

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол 009065 Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Бабино

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Александър Костадинов 1, 10, 8; Алекси Янев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8; Бачо Киро 1, 3, 4, 5, 6, 8; Вела Пеева 4, 6, 8; Георги Димитров Железария, Кабинет, Магазин, Топливо, 1, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 229, 233, 235, 237, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Двадесет и Седми октомври 2; Дъбрава 10, 11, 11А, 12, 13, 2, 22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Здравец 1; Кирил Стаменов 6; Митко Палаузов 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Негулица 14, 7, 8, 9; Рила 37, 39, 41, 45; Хаджи Димитър 10, 16, 4, 8

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 17; Георги Димитров Кафе; Двадесет и Седми октомври 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 33, 13, 13 13, 14 14, 15 15, 19 19, 2, 22 22, 24; Димитър Благоев 31Еп, 18, 31, Еп-31, 12, 14, 15, 16, 18, 18 18, 2, 22, 31 Еп-31, 4, 6, 8; Иван Вазов 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 13, 13, 14 14, 15, 17 17, 18, 24; Никола Й. Вапцаров 12, 17, 27, 1, 2 12, 27 27, 4; Осми март Клуб, Магазин; Свилен Русев 49, 49

На 02.02.2017 г. /10:00 - 14:30 ч./ - Община Бобов дол град Бобов дол; улици: Васил Коларов 6, 7, 8, 5 5; Стефан Стамболов 1

На 02.02.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Съоръжения на ТЕЦ Бобов дол - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол 009065 Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход; Двадесет и Седми октомври 2; Димитър Благоев 73; Люляк 3, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 4; Стубело 2

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Бабино

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Александър Стамболийски Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 27; Васил Чучуков 10, 14, 4, 6, 8; Георги Димитров Механа, 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 144, 147, 15, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Двадесет и Седми октомври 2; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Еделвайс 11, 13, 16, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 12 Кафе, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Негулица 10, 12, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 5, 6, 8; Никола Й. Вапцаров 4; Осми март 17; Отец Паисий 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Парцел-11, Кв. 39 ПИ 019035, М. Цаган Райко Даскалов 10, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 6, 68, 7, 9; Рила 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9; Хаджи Димитър 2, 3, 5, 6; Цаган 1, 2, 3, 4; Юри Гагарин 10, 11, 19, 2, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Явор 6

На 03.02.2017 г. /10:30 - 14:00 ч./ - Община Бобов дол град Бобов дол; улици: Васил Левски Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 26, 28, 32, 34, 36, 38; Георги Димитров 131; Двадесет и Седми октомври 2; Кокиче 1, 3, 4, 7; Негулица 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 9; Рила 29; Явор 10, 2, 4, 6, 8

Община Бобошево

На 30.01.2017 г. /14:15 - 14:30 ч./ - Община Бобошево град Бобошево; село Сопово; село Висока Могиа; село Доброво; село Вуково; село Скрино; село Блажиево; село Каменик; Община Рила; село Смочево; Община Дупница; село Грамаде

На 30.01.2017 г. /13:00 - 14:30 ч./ - Община Бобошево село Скрино

Община Дупница

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Баба Тонка 1, 2, 3, 5; Бабуна планина 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9; Балкан 2, 2 А; Брегалница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Верила 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дамка 1, 10, 2; Драгой Болярин 11, 3, 8; Клисура 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кракра Пернишки 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 1; Орлинска 1, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62 3, 62 А, 62 Марек; Райна Княгина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Омуртаг 1, 2, 3, 4, 5, 6

На 30.01.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Община Дупница село Бистрица; улици: Александър Стамболийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ален мак 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 3 А, 5, 6, 7, 8, 9; Бригадирска 1, 11, 22, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17В, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 6, 8, 14, 53; Вапцаров 2; Васил Демиревски Къща, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 1, 10, 16, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 42, 5, 6, 8, 9, 2, 5, 9; Гергана 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24, 5, 9; Горица 1, 3, 4, 5; Димитър Благоев 1, Казани, Стомат. Кабинет, 1, 3; Здравец 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 7, 8, 9, 5; Зелен Път 10, 10, 12, 14, 4, 6, 8, 16, 18; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 49, 5, 58, 59, 6, 60, 7, 20, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73 А, 73 Б, 75, 79, 81, 6; Иглика Вилна, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Каменния Път Кв. 50 Кирил и Методий 1, 1 Читалище, 11, 13, 15, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 27, 12, 14, 16, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 6, 15, 17; Кольо Фичето 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2; Комсомолска 1, 10, 11, 13, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 18; Крайречна 10, 12, 2, 4, 6, 8; Ленин 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 31, 8; Лоза 2, 4, 6, 8; Максим Горки 1, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 4, 48, 6, 7, 8, 9; Малина 1, 2, 3, 4, 5, 6; Малчика 1, 2, 10, 4, 5, 6, 7, 8; Мест. Фандъклъка М. зад Реката; ПИ 04220, 4, 49, 2 Мусала 1, 10, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Осми март 1, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 8А; Отец Паисий 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 32, 4, 6, 8, 32; Партизанска Вила, Вила-майка, 1, 10, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Пионерска 11, 3, 4, 5, 7, 9, 2; Победа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 6, 8, 9, 2; Първи май 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 6; Русалка 2, 3, 5, 6, 7, 9; Самоковище 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Теменуга 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Фенерка 1, 10, 12, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 15, 20, 22, 4, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 32, 4, 6, 7, 8, 9; град Дупница; Пар Рила; село Самораново; Местн. Кръстките 65245. 7. 846 Местност Корията; улици: Акация 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 100, 102, 106, 108, 110, 112, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98; Комсомолец 7, 9; Марков камък 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, 9, Вила; Местност Марков камък Митко Палаузов 17; Рила 2; Местност Корията; Сапарева Баня; Черна Скала 2

На 30.01.2017 г. /11:00 - 12:00 ч./ - Община Дупница село Самораново; улици: Акация 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 100, 102, 106, 108, 110, 112, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98; Комсомолец 7, 9; Марков камък 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Рила 2; Местност Корията

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Бистрица бл. 62, 63, 64, 65, 66

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 30.01.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улица: Хемус 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Баба Тонка 1, 2, 3, 5; Бабуна планина 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9; Балкан 2, 2 А; Брегалница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Верила 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дамка 1, 10, 2; Драгой Болярин 11, 3, 8; Клисура 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кракра Пернишки 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 1; Орлинска 1, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62 3, 62 А, 62 Марек; Райна Княгина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Омуртаг 1, 2, 3, 4, 5, 6

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Бистрица бл. 62, 63, 64, 65, 66

На 31.01.2017 г. /11:30 - 14:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Баба Ната 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Венелин 90, 0, 1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 77, 77 Б, 77Б, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 90 90, 90 Чайка, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99; Даскал Христо Тодоров 1, 1 А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Евтим Трайчев 96; Елин Пелин 12, 14, 16, 3; Илинден 1, 13, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Йордан Йовков 14, 15; Княз Ал. Батенберг 103, 105, 107, 80; Мир 3, 5; Родопи 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 76; Трети Гвардейски Полк 86, 88, 92

На 31.01.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Венелин 1, 109, 111, 113, 113А, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 158 А, 45, 85; Димчо Дебелянов Вила, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 56, 7, 8, 9; Евтим Трайчев 132, 134, 139, 141, 142, 143, 143А, 145, 147, 149, 151, 153, 155; Захари Бобошевски 14, 2, 2 2, 4; Йордан Йовков 23, 24, 25, 27, 29; Професор Александър Балан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Рилски Манастир 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родопи 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Свети Иван Рилски 229; Трети Гвардейски Полк 99; Тунджа 1, 2, 4, 6

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Баба Тонка 1, 2, 3, 5; Бабуна планина 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9; Балкан 2, 2 А; Брегалница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Верила 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дамка 1, 10, 2; Драгой Болярин 11, 3, 8; Клисура 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кракра Пернишки 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 1; Орлинска 1, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62 3, 62 А, 62 Марек; Райна Княгина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Омуртаг 1, 2, 3, 4, 5, 6

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Бистрица бл. 62, 63, 64, 65, 66

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Бистрица бл. 62, 63, 64, 65, 66

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Дупница Бистрица бл. 62, 63, 64, 65, 66

Община Кюстендил

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 2, 4, 6; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Ленин 12, 14, 2, 30, 6; Спартак 10, 12, 2, 8; Струма Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

На 30.01.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Кюстендил Петър Ников 3; Ябълково, Общ. Кюстендил; Бенковски Васил Левски 6; Георги Димитров 10, 11, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 27, 29; Димитър Каляшки 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 5, 7, 9; Ленин 123, 2, 4, 8; Местност Пешо поле Овощарска 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Първи май 30, 58, 72; Славейков 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Таваличево Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Костадин Чесновски 19; Ленин 16, 21, 29, 31; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Хан Аспарух Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 43, 55, 59

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Таваличево Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Костадин Чесновски 19; Ленин 16, 21, 29, 31; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Хан Аспарух Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 43, 55, 59

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 2, 4, 6; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Ленин 12, 14, 2, 30, 6; Спартак 10, 12, 2, 8; Струма Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

На 31.01.2017 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Априлско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 30, 4, 7, 8; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Генерал Савойски 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Григоров Фарадей 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 77А, 79; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 28; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Кирил и Методий 1, 2, 2А, 3, 5; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Опълченска 1, 3; Охрид 1, 2, 3, 4; Преслав 1, 10, 11, 12, 15, 4; Рила 3; Руен 1, 4, 5, 6, 7; Славчо Темкин 29; Спартак 1, 4, 6; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6; Шести септември 16; Средорек, Общ. Трекляно; Местностдупни камък; Уши; 030001 М. Под Пътя

На 31.01.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - с. Горановци Общ. Кюстендил.

На 31.01.2017 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Априлско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 30, 4, 7, 8; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Генерал Савойски 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Григоров Фарадей 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 77А, 79; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 28; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Кирил и Методий 1, 2, 2А, 3, 5; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Опълченска 1, 3; Охрид 1, 2, 3, 4; Преслав 1, 10, 11, 12, 15, 4; Рила 3; Руен 1, 4, 5, 6, 7; Славчо Темкин 29; Спартак 1, 4, 6; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6; Шести септември 16; Средорек, Общ. Трекляно; Местностдупни камък; Уши; 030001 М. Под Пътя

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 2, 4, 6; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Ленин 12, 14, 2, 30, 6; Спартак 10, 12, 2, 8; Струма Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Таваличево Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Костадин Чесновски 19; Ленин 16, 21, 29, 31; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Хан Аспарух Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 43, 55, 59

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Таваличево Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Костадин Чесновски 19; Ленин 16, 21, 29, 31; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Хан Аспарух Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 43, 55, 59

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 2, 4, 6; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Ленин 12, 14, 2, 30, 6; Спартак 10, 12, 2, 8; Струма Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

На 02.02.2017 г. /12:30 - 14:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Априлско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 30, 4, 7, 8; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Генерал Савойски 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Григоров Фарадей 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 77А, 79; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 28; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Кирил и Методий 1, 2, 2А, 3, 5; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Опълченска 1, 3; Охрид 1, 2, 3, 4; Преслав 1, 10, 11, 12, 15, 4; Рила 3; Руен 1, 4, 5, 6, 7; Славчо Темкин 29; Спартак 1, 4, 6; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6; Шести септември 16; Средорек, Общ. Трекляно; Местностдупни камък; Уши; 030001 М. Под Пътя

На 02.02.2017 г. /11:30 - 12:30 ч./ - с. Горановци-вилна Зона

На 02.02.2017 г. /10:00 - 11:30 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Априлско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 30, 4, 7, 8; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Генерал Савойски 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Григоров Фарадей 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 77А, 79; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 28; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Кирил и Методий 1, 2, 2А, 3, 5; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Опълченска 1, 3; Охрид 1, 2, 3, 4; Преслав 1, 10, 11, 12, 15, 4; Рила 3; Руен 1, 4, 5, 6, 7; Славчо Темкин 29; Спартак 1, 4, 6; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6; Шести септември 16; Средорек, Общ. Трекляно; Местностдупни камък; Уши; 030001 М. Под Пътя

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 2, 4, 6; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Ленин 12, 14, 2, 30, 6; Спартак 10, 12, 2, 8; Струма Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Таваличево Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 2; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Костадин Чесновски 19; Ленин 16, 21, 29, 31; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Хан Аспарух Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 43, 55, 59

Община Рила

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 30.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 01.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Аверки Попстоянов Инкасаторски пункт, 2 Пожарна служба, 3, 4 Административна сграда, 5; Алеко Константинов 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бор 6; Васил Демиревски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 33, 35, 6, 8, 9; Възрожденска 1; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5; Еделвайс 1, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов Иван Димитров 1; Крайречна 10, 13, 15, 16, 17, 21, 3, 5, 7, 9; Майстор Алекси 10, 51; Подгорица 17, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 56, 63; Раковска 11, 13, 15, 21, 4, 41, 45, 5, 54, 56, 57, 59, 7, 8; Света Петка 15; Свети Георги 45; Свети Иван Рилски 3, 5, 7, 9; Спортела 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Спротива 1; Тинтява 11, 7, 9; Христо Смирненски 11, 12, 13, 19, 21, 4; Цар Самуил 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 12, 8; Яворов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 02.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Христо Сокола Вила, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39, 4, 5, 6, 7, 8

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Аверки Попстоянов Инкасаторски пункт, 2 Пожарна служба, 3, 4 Административна сграда, 5; Алеко Константинов 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бор 6; Васил Демиревски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 33, 35, 6, 8, 9; Възрожденска 1; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5; Еделвайс 1, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов Иван Димитров 1; Крайречна 10, 13, 15, 16, 17, 21, 3, 5, 7, 9; Майстор Алекси 10, 51; Подгорица 17, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 56, 63; Раковска 11, 13, 15, 21, 4, 41, 45, 5, 54, 56, 57, 59, 7, 8; Света Петка 15; Свети Георги 45; Свети Иван Рилски 3, 5, 7, 9; Спортела 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Спротива 1; Тинтява 11, 7, 9; Христо Смирненски 11, 12, 13, 19, 21, 4; Цар Самуил 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 12, 8; Яворов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 03.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Рила Васил Христов 1, 5, 9; Възрожденска 1; Планинска 1, 5, 7, 9; Роза 1; Свети Иван Рилски Вила, Помпа, 1, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; ул. „Христо Сокола" Вила, № № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 39.



Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти" на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.