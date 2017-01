Тръмп: Мексико се възползва от САЩ и това трябва да спре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи да отправя критики към Мексико, заявявайки, че южният съсед на САЩ се е възползвал от тях достатъчно дълго, предаде Ройтерс.

Тръмп подписа указ за изграждането на стена по границата с Мексико

"Големият търговски дефицит и малкото помощ по изключително слабата граница трябва да се променят СЕГА", написа Тръмп в Twitter.

