Нина Добрев развълнува феновете си със снимка в Instagram

Актрисата Нина Добрев се завръща в сериала, който я направи световноизвестна.

Това обяви самата актриса със снимка в Instagram, на която се вижда сценарий на „Дневниците на вампира" (The Vampire Diaries) с хаштаг „обратно на снимачната площадка" „Дневниците на вампира завинаги".

I know it's Thursday, but this is not a TBT. #BackOnSet #TVDForever Снимка, публикувана от Nina Dobrev (@ninadobrev) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST

Родената в България актриса играеше ролята на Елена Гилбърт в продължение на шест сезона. Тази роля я направи световноизвестна и любимка на милиони тийнейджъри по света. През 2015 година Нина обяви, че напуска вампирската поредица, за да търси нови предизвикателства.

За ролята си в "Дневниците на вампира" Нина има няколко награди Изборът на тийнейджърите и Изборът на публиката за любима актриса, както и за екранно привличане с Иън Сомърхолдър. Двамата имаха връзка и извън снимачната площадка, която продължи три години.

Нина Добрев е родена в София. Още когато е на две години родителите й емигрират в Канада. Започва кариерата си като модел и участва в редица реклами. Световноизвестна става с ролята на Елена в хитовия сериал "Дневниците на вампира". Гледали сме я и в "Съквартирантката" (The Roommate ), „Гимназия Деграси: Следващото поколение" (Degrassi: The Next Generation), "Деграси отива в Холивуд" (Degrassi Goes Hollywood).

XXX opens in theaters TODAY!!!! Grab your friends and go see it!!! 💋💋💋 @xxxmovie #XXXmovie Снимка, публикувана от Nina Dobrev (@ninadobrev) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST

Нина е и сред зведите на екшъна „Трите хикса: Отново в играта", където си партнира с Вин Дизел, Руби Роуз, Самюел Л. Джаксън.

