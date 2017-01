Президентът на Мексико отказа визита в САЩ заради ултиматум на Тръмп

Мексиканският президент Енрике Пеня Нието заяви, че няма да посети САЩ за среща с американския му колега. Причината е ултиматум, който Доналд Тръмп му постави по-рано днес.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.