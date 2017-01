Новата кукла Барби обвинена в сексизъм

Новата кукла Барби, която е призвана да насърчи малките момиченца да станат инженери, като конструират уреди и вещи за дома, беше обвинена в сексизъм и пропагандиране на отживели стереотипи, свързани с половете, съобщава Ройтерс.

Комплектът, пуснат от фирмата "Теймс енд Космос", включва кукла, облечена в лаборантска престилка в комбинация с мини пола. Към играчката се предлагат и инструменти за построяването на шкаф, на пералня, на етажерка за обувки и на други полезни за дома неща.

Критиците на новата Барби изтъкнаха, че е безспорна нуждата от насърчаването на научното и технологично мислене на момиченцата, но тя ги вкарва в русло, в което стереотипно е поставен нежният пол - къщата и домакинството.

